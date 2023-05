Miami 5, Chicago Cubs 4

Miami Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 48 5 9 4 Totals 49 4 11 4 Chisholm Jr. cf 5 0 1 1 Hoerner 2b 6 1 1 1 Soler dh 5 0 1 1 Swanson ss 6 0 0 0 Hampson pr-dh 1 1 0 0 Happ lf 6 1 2 1 Arraez 2b 5 0 1 0 Bellinger cf 5 1 2 1 Sánchez rf 6 0 1 0 Hosmer dh 4 0 1 1 Gurriel 1b 6 1 1 1 Wisdom pr-dh 0 0 0 0 De La Cruz lf 6 0 1 0 Velázquez rf 4 0 0 0 Segura 3b 5 1 1 0 Mancini ph-rf 2 0 0 0 Stallings c 3 0 0 0 Mervis 1b 6 1 2 0 Wendle ph 1 0 1 1 Madrigal 3b 6 0 2 0 Fortes c 1 1 0 0 Amaya c 2 0 1 0 Berti ss 4 1 1 0 Suzuki pr 0 0 0 0 Barnhart c 2 0 0 0

Miami 000 010 010 100 11 — 5 Chicago 000 000 002 100 10 — 4

DP_Miami 1, Chicago 1. LOB_Miami 9, Chicago 13. 2B_Sánchez (4), Bellinger (9). 3B_Wendle (1). HR_Gurriel (3). SB_Bellinger 2 (9), Berti (6), Wisdom (2). SF_Chisholm Jr. (1). S_Berti (2), Amaya (1), Wisdom (1).

IP H R ER BB SO

Miami Alcantara 8 1-3 9 2 2 0 9 Puk 2-3 0 0 0 0 2 Floro BS,1-3 1 1 1 0 0 0 Brazoban 1 0 0 0 1 0 Scott 1 0 0 0 0 1 Okert W,1-0 1 1 1 0 1 0 Nardi S,1-2 1 0 0 0 0 1

Chicago Wesneski 6 5 1 1 0 6 Fulmer 1 0 0 0 0 1 Boxberger 1 2 1 1 1 1 Merryweather 1 0 0 0 0 0 Leiter Jr. 2 1 1 0 0 2 Alzolay L,1-2 3 1 2 0 0 0

HBP_Floro (Amaya).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Nate Tomlinson; Second, Sean Barber; Third, Jim Wolf.

T_3:49. A_38,196 (41,363).