El Gobierno respalda la actuación de la Policía durante la coronación

Londres, 7 may. La ministra británica de Cultura, Lucy Frazer, afirmó este domingo que la Policía actuó con un "equilibrio adecuado" en la jornada de la coronación de Carlos III, cuando los agentes detuvieron a 52 personas, incluido el director de la organización antimonárquica Republic.

"Lo que tenían que hacer era vigilar un evento internacional, bajo la mirada del mundo, y creo que tuvieron eso en cuenta en su actuación", dijo a "Sky News" la ministra, que aseguró que la Policía Metropolitana de Londres es "operacionalmente independiente" del Ejecutivo.

"Tenían que conciliar el derecho a manifestarse, que es importante en democracia. Al mismo tiempo, está el derecho de todas las demás personas a disfrutar de ese día fabuloso. Pienso que, en general, lograron un equilibrio adecuado", adujo.

El laborista Wes Streeting, por su parte, rehusó comentar "casos específicos" en relación a las detenciones de manifestantes durante la jornada de la coronación y resaltó la importancia de que la policía "ofrezca explicaciones" sobre su actuación.

"Yo no estaba allí, no he visto todos los detalles de casos específicos todavía, por lo que no considero conveniente ofrecer comentarios sin conocer todos los hechos", dijo el laborista.

"Lo que creo que es importante es que la policía ofrezca explicaciones en relación a los casos sobre los que se han expresado preocupaciones, ya sea por parte de Republic, el grupo en favor de un jefe de Estado electo, o simplemente por parte de gente que se ha mostrado preocupada por lo que ha visto en los periódicos y la televisión", afirmó.

Graham Smith, director del grupo Republic, fue detenido dos horas antes de que comenzara la ceremonia de coronación en Londres, junto a otros miembros de la organización, cuando caminaban junto a una furgoneta que transportaba pancartas con lemas antimonárquicos.

Tras ser puesto en libertad, antes de la medianoche del domingo, escribió en Twitter: "He salido de la comisaría, todavía espero a mis compañeros. Que nadie se equivoque, ya no existe el derecho a la protesta pacífica en el Reino Unido". EFE

gx/alf