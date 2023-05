Atlanta 3, Baltimore 2

Baltimore Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 40 2 5 2 Totals 39 3 4 2 Mullins cf 5 1 1 0 Acuña Jr. rf 5 0 0 0 Pérez p 0 0 0 0 Olson 1b 4 1 1 1 Santander dh 4 0 2 1 Riley 3b 5 0 0 0 Mateo pr-dh 0 0 0 0 Albies 2b 5 1 0 0 Mountcastle 1b 5 0 0 0 Rosario lf 4 0 1 0 Henderson ss-3b 5 0 0 0 Hilliard pr-lf 0 1 0 0 Hays lf 4 1 1 0 Pillar ph 1 0 0 0 Frazier 2b 4 0 1 0 Ozuna dh 3 0 0 0 Urías 3b 4 0 0 1 Harris II cf 4 0 1 1 McKenna pr-cf 0 0 0 0 Arcia ss 4 0 1 0 Stowers rf 5 0 0 0 Tromp c 2 0 0 0 McCann c 2 0 0 0 Murphy ph-c 2 0 0 0 Rutschman ph-c 2 0 0 0

Baltimore 000 100 000 100 — 2 Atlanta 100 000 000 101 — 3

E_Urías (1), Riley (5). DP_Baltimore 0, Atlanta 2. LOB_Baltimore 11, Atlanta 9. 2B_Mullins (6), Frazier (4), Arcia (3), Harris II (3). HR_Olson (10). SB_Mateo (12), Harris II (3).

IP H R ER BB SO

Baltimore Wells 5 3 1 1 1 4 Voth 2 0 0 0 0 2 Cano 2 0 0 0 0 3 Bautista BS,7-10 1 0 1 0 1 1 Baumann 1 0 0 0 1 2 Pérez L,1-1 1-3 1 1 0 1 1

Atlanta Elder 5 1-3 4 1 1 4 4 McHugh 2 0 0 0 1 3 Lee 2-3 0 0 0 0 0 Iglesias 1 0 0 0 0 0 Chavez 1 1 1 0 0 1 Tonkin W,3-1 2 0 0 0 0 1

McHugh pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Elder (Santander). WP_Bautista.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Bruce Dreckman; Second, Stu Scheuwater; Third, Malachi Moore.

T_3:29. A_40,800 (41,149).