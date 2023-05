Carvajal: "Noto una atmósfera especial, estamos como locos por ganar la Copa"

Sevilla, 5 may. Dani Carvajal, uno de los capitanes del Real Madrid, afirmó ante la final de la Copa del Rey de este sábado ante Osasuna, en el estadio sevillano de La Cartuja, que nota "una atmósfera especial" en el vestuario, donde "muchos jugadores no tienen este título", por lo que están "como locos por conseguirlo", si bien dejó claro que "desde dentro" no se ven "favoritos, ni mucho menos".

"La manera de afrontarlo no es diferente a una final de 'Champions' u otras finales. Mañana aparecerá ese nervio de una final, que siempre te crea emociones, y ojala podamos ganar y alcanzar la Copa", dijo en rueda de prensa Carvajal, quien recordó y mandó "un abrazo muy fuerte a la familia" del fallecido Arsenio Iglesias, antes del entrenamiento oficial en el escenario del encuentro.

El capitán madridista reconoció que ahora tienen "dos semanas en las que prácticamente se decide" la temporada para el Real Madrid, con esta final y la semifinal de la Liga de Campeones que comenzará sólo tres días después, el martes, en el campo del Manchester City, ya que LaLiga se les ha "complicado muchísimo".

Para el lateral derecho, "el primer asalto es mañana, es una final ante un rival muy difícil" y en ella quieren "ganar un nuevo título" porque, además, tienen la opción de "lograr todos los títulos posibles en dos años", y aseguró que ahora sólo piensan en Osasuna y en "intentar conquistar la Copa", y que a partir del domingo se centrarán "en lo próximo".

Carvajal, que hace 9 años ganó su primera final con el Real Madrid, precisamente la última vez que jugó la de Copa, recordó "con mucha ilusión" aquel título y dijo que ahora tenían "muchas ganas de estar aquí sabiendo que va a ser un partido muy exigente", aunque intentarán "hacer las cosas bien" que les han traído a Sevilla "para levantar la Copa".

Reconoció que desconoce por qué han tardado nueve años en repetir en una final copera, ya que a comienzos de temporada siempre se plantean intentar ganar "todos los títulos posibles, pero es verdad que la Copa" se les estaba "atragantando", porque "muchos clubes le ponen muchísima ilusión", y consideró "fantástico" poder jugarla.

"Desde dentro no nos vemos favoritos, ni mucho menos. Osasuna se ha ganado por méritos propios estar aquí. Sabemos el equipo que es", advirtió, aparte de elogiar al entrenador, la plantilla y la historia del cuadro navarro, con lo que será "un partido muy complicado e intenso", en el que el rival "lo va a dar todo, con el cuchillo entre los dientes", y les va a "exprimir al máximo", por lo que deben de "estar preparados y concentrados al cien por cien".

El madrileño consideró que se encuentra "bastante bien" en confianza y juego, "enchufado", y que aunque intenta "hacerlo lo mejor posible todo el año, en estos meses" ha encontrado su "nivel optimo y está dando sus frutos", además de manifestar que "las críticas hay que respetarlas y mirarlas de manera optimista", si bien "el verde nunca engaña y, al final, el trabajo tiene su recompensa".

Sobre las decisiones arbitrales, como la que le costó su expulsión por doble amarilla ante la Real Sociedad, indicó que él suele estar "encima" del colegiado, "quizás deberá hacerlo menos" y lo intenta "corregir", pero que todos se equivocan, los jugadores y los árbitros, que "siempre intentan hacerlo lo mejor posible", aunque cree que "deberían proteger más lo que es jugar al fútbol, favorecer la rapidez y el juego, y no al que intenta destruir con faltas o provocar al rival".

En este punto defendió a su compañero brasileño Vinicius Junior, de quien dijo que desde su llegada "ya se veía que iba para crack" y supo "sobreponerse a todas las críticas" porque fue "carne de 'meme'" y ha seguido mejorando, y abogó además por que los árbitros "protejan un poco más no sólo a él, sino a todos los jugadores que se atreven con el regate, que reciben en corto y son desequilibrantes". EFE

