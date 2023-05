Jueves, 4 de mayo de 2023 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Una decena explosiones sacuden al caer la tarde la capital ucraniana

Kiev (EFE)- Más de una decena de fuertes explosiones se escucharon poco después de las 19.00 hora local (17.00 GMT) en el centro de la capital ucraniana, minutos después de que se activaran en Kiev las alarmas antiaéreas que avisan a los ciudadanos de la posibilidad de ataques rusos.“El enemigo ataca la capital, están funcionando las defensas antiaéreas”, escribió el Centro para la Comunicación Estratégica del Gobierno ucraniano en una nota publicada en su canal de Telegram, en la que cita como fuente de la información a la Administración Militar de la región capitalina.

SUDÁN REBELIÓN

Los peores combates se libran en primer día de la tregua más larga en Sudán

Jartum. Los combates más feroces desde que comenzó el conflicto el pasado 15 de abril se libran hoy durante el primer día de la tregua de una semana, auspiciada por Sudán del Sur y la más larga desde que comenzaron las hostilidades, en un intento del Ejército sudanés de arrebatar posiciones a los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). "Nuestras fuerzas se enfrentaron hoy al amanecer con los rebeldes que intentaron atacar el mando de la Región Militar de Jartum Norte", indicaron las Fuerzas Armadas, mientras los paramilitares afirmaron que el Ejército violó la tregua humanitaria.

SERBIA TIROTEO

Muy graves dos de los niños heridos en tiroteo en Serbia con nueve muertos

Belgrado. Dos de los niños heridos el miércoles en un tiroteo en un colegio serbio, en el que fallecieron nueve personas, siguen muy graves, mientras que se ha confirmado que el presunto autor, alumno del centro, aún no ha cumplido los 14 años, la edad mínima de responsabilidad penal en Serbia. Una niña, que sufrió heridas en la cabeza y fue operada, está en peligro de muerte, según fuentes médicas. Otro menor, con heridas en el tórax, el cuello y la columna vertebral, muestra señales de mejora, aunque sigue en estado crítico, declaró el director del Centro Clínico Universitario, Milika Asanin.

ESPAÑA COLOMBIA

España y Colombia relanzan su relación con la firma de una decena de acuerdos

Madrid. España y Colombia relanzaron este jueves su relación con la firma de diez acuerdos por representantes de ambos gobiernos en materia sociolaboral, deportiva, de transportes, penitenciaria, tecnologías de la información y energías renovables.El presidente colombiano, Gustavo Petro, logró además de su vista de Estado al país el respaldo del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al proceso de paz en Colombia, para el que anunció un millón de euros este año.

EEUU INMIGRACIÓN

Migrantes venezolanos en El Paso se acogen solo a su "fe", no a las políticas

El Paso (EE.UU.). El venezolano Luis Gutiérrez, uno de los cientos de migrantes que están llegando por estos días a El Paso (Texas), dice a EFE que no sabe nada del Título 42, una directiva de expulsión expedita de migrantes en la frontera que se prevé dejará de aplicarse en una semana. Gutiérrez, de 33 años, cuenta que entró de forma ilegal a Estados Unidos por un hueco de 30 por 30 centímetros y aconseja a los que se enfrenten a esta odisea "tener fuerza porque el camino es rudo".

EEUU TECNOLOGÍA

EE.UU. invertirá 140 millones de dólares para impulsar la investigación en IA

Washington. EE.UU. invertirá 140 millones de dólares (126,8 millones de euros) para establecer siete nuevos institutos de investigación de la inteligencia artificial (IA) que impulsarán la innovación responsable y asegurarán que los avances en la tecnología sirven al bien común, anunció este jueves la Casa Blanca. Los centros se unirán a los 18 institutos de investigación sobre IA que ya están en funcionamiento en el país, avanzaron funcionarios de la Administración de Joe Biden en una llamada con periodistas.

PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES

Ordine: Enseño en una región pobre y en escuela pública para pagar mi deuda

Roma. El filósofo y escritor italiano Nuccio Ordine aseguró hoy a EFE que ganar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023 "es un honor demasiado grande" y explicó que es profesor de Literatura en la Universidad de Calabria (sur de Italia) para "pagar una deuda" con la educación pública. Nacido en el pequeño pueblo calabrés de Diamante, donde no había ni escuela, se emociona al recordar que se crió "en una casa sin libros, con unos padres sin una educación verdadera" y que hoy ha logrado uno de los galardones más prestigiosos, con el que quiere "defender a los maestros que cambian en silencio la vida de sus estudiantes en todo el mundo".

LATIN GRAMMY

Los Latin Grammy 2023 se entregarán en Sevilla el 16 de noviembre

Sevilla (España). La gala de entrega de los Premios Latin Grammy 2023 se celebrará en la ciudad española de Sevilla el 16 de noviembre, una ceremonia que por primera vez será fuera de Estados Unidos.El director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, lo anunció este jueves en una rueda de prensa para presentar la agenda de la Semana de los Latin Grammy, que comenzará el 12 del mismo mes.

EEUU MÚSICA

Jurado absuelve a Ed Sheeran por la acusación de plagio a Marvin Gaye

Nueva York. Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran por la acusación de plagio parcial en una canción del tema "Let´s get it on", tras dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan, informó la prensa local.Al pronunciarse el veredicto del jurado, Ed Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de "Thinking out loud" de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia. EFE

EFE

