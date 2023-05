Jueves, 4 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Suenan explosiones y la alerta aérea en Kiev y en otras regiones de Ucrania

Madrid. Varias explosiones se han escuchado esta madrugada del jueves en Kiev, donde se ha activado la alerta aérea, así como en otras regiones de Ucrania como Odesa, han publicado medios locales. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que permanezcan en los refugios hasta que se desactive la alerta aérea."¡La defensa aérea funciona! ¡Mantenga la calma! ¡Quédese en los refugios hasta que suene la alarma de aire!", ha publicado esta madrugada la administración militar de la ciudad de Kiev en su perfil de Telegram.

Moscú acusa a Kiev de intentar matar a Putin con un ataque contra el Kremlin

Kiev/Moscú. Rusia denunció ayer miércoles un ataque ucraniano con drones contra el Kremlin con el fin de asesinar al presidente ruso, Vladímir Putin, acusaciones que fueron desmentidas por Kiev, que lo considera una excusa para justificar una nueva escalada. "Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con drones la residencia del presidente de Rusia", indicó el Kremlin en un comunicado, en el que aseguró que se derribaron dos vehículos aéreos no tripulados cuyos restos cayeron en el recinto presidencial sin causar víctimas ni daños materiales. "Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades", dijo Zelenski en Helsinki en una rueda de prensa conjunta con los líderes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia.

ESPAÑA COLOMBIA

Petro y Sánchez firman hoy varios acuerdos para reforzar la relación

Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se va a reunir hoy jueves con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la segunda jornada de su visita de Estado a España, en un encuentro en el que se van a firmar varios acuerdos con el fin de fortalecer las relaciones políticas y económicas entre los dos países. La cita entre Sánchez y Petro va a tener lugar en el Palacio de la Moncloa (10:00 GMT), después de que el mandatario colombiano abogara este, miércoles, por “examinar” la relación con España para entrar en otra etapa.Ambos van a repasar los principales asuntos de la relación bilateral y otros de carácter regional, como el proceso de paz entablado en el país andino para tratar de que las guerrillas que siguen en activo depongan las armas, al que Sánchez va a brindar el respaldo de España.

EEUU META

Regulador de EEUU propone impedir a Meta la monetización de datos de menores

Nueva York. Un regulador de Estados Unidos propuso este miércoles impedir a la tecnológica Meta la monetización de los datos de los usuarios de sus aplicaciones que sean menores de 18 años, una dura restricción en represalia por supuestamente no cumplir con sus compromisos de privacidad.La Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) indicó en un comunicado que Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) ha violado el acuerdo de privacidad que alcanzó en 2020 con esta agencia reguladora, que le obligó a pagar una multa civil de 5.000 millones de dólares.

PARAGUAY FISCAL

Condenan en Colombia a 25 años de cárcel a financiadores de crimen de Pecci

Bogotá. Un juez de Colombia condenó este miércoles a 25 años y seis meses de prisión a los hermanos colombianos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que aceptaron su participación en la planificación y la financiación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa del caribe colombiano.Así lo informó el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, quien dijo en redes sociales que la condena fue emitida por el Juzgado Cuarto de Cartagena de Indias y que "la decisión no fue apelada" por los hermanos Pérez Hoyos.

SERBIA TIROTEO

Nueve muertos por disparos de un alumno de 13 años en escuela de Belgrado

Belgrado. Nueve personas han muerto, entre ellas ocho menores de edad, y varias resultaron heridas en una escuela de Belgrado cuando un joven de 14 años, alumno de esa institución, disparó este miércoles con una pistola contra sus compañeros y el personal docente y de seguridad. El joven, arrestado en el patio del colegio donde se produjo la masacre, llevaba tiempo planeando el ataque e incluso tenía una lista con las personas a las que quería matar, informó la Policía serbia.

EEUU TRUMP

La demanda de Trump contra The New York Times es desestimada por un juez

Washington. La demanda del expresidente Donald Trump (2017-2021) contra el periódico The New York Times por sus investigaciones sobre las declaraciones de impuestos del exmandatario fue desestimada por el juez encargado del caso. Trump presentó la demanda en 2021, en la que acusaba al periódico de conspirar con su sobrina para obtener sus declaraciones de impuestos de forma irregular para una serie de artículos publicados en 2018.En su decisión de ayer miércoles, el juez del Tribunal Supremo del estado Robert Reed consideró que las investigaciones del periódico estaban claramente protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución, según The New York Times.El juez ordenó también al expresidente pagar los costes legales de los demandados.

ISRAEL PALESTINA

Tregua entre Israel y Gaza tras el intercambio de fuego más grave de 2023

Jerusalén/Gaza. La tranquilidad ha vuelto este miércoles a Israel y la Franja de Gaza, tras una intensa jornada de violencia que se saldó con un muerto palestino y ocho heridos, y que incluyó el disparo de más de 100 cohetes desde el enclave y fuertes bombardeos de represalia israelíes. El cese al fuego alcanzado este miércoles, que según fuentes palestinas fue mediado por Egipto, Catar y las Naciones Unidas, acabó así con el intercambio de fuego más grave en lo que va del año, desatado por la muerte del preso palestino Jader Adnán, en huelga de hambre.

EEUU PENA DE MUERTE

Florida ejecuta a un condenado por matar a puñaladas a una joven en 1986

Miami. Florida (EE.UU.) ejecutó este miércoles, mediante una inyección letal, a Darryl B. Barwick, de 56 años, por el asesinato a puñaladas de una joven de 24 años en 1986, por lo que son tres ya los reos ejecutados en lo que va de año en el Estado.A Barwick lo declararon muerto a las 18.14 hora local (22.14 GMT) tras recibir una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en la localidad de Raiford (norte), según notificó el Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida.Se trata de la tercera ejecución que se realiza en Florida en lo que va de año y tras agotarse todas las apelaciones presentadas por la defensa para que se suspendiera, incluida una de emergencia interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU., que fue denegada.

PERÚ PROTESTAS

La CIDH denuncia "ejecuciones extrajudiciales" en Perú durante las protestas

Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Ayacucho. "Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", señaló el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

ESPACIO EEI

Cosmonautas concluyen segunda caminata espacial para integrar el módulo Naúka

Moscú. Los cosmonautas rusos Serguéi Prokópiev y Dmitri Petelin concluyeron hoy jueves con éxito la segunda de la tres caminatas espaciales previstas para integrar el módulo Naúka a la Estación Espacial Internacional (EEI).Prokópiev, con franjas rojas en su escafandra, y Petelin, con azules, trasladaron con ayuda del brazo robótico europeo ERA una cámara-esclusa del módulo ruso Rassvet al Naúka, tarea supervisada desde el interior de la EII por cosmonauta Andréi Fediáyev.

R.UNIDO CORONACIÓN

Música de película para una coronación histórica Enrique Rubio

Londres. La coronación de Carlos III tendrá tintes cinematográficos no solo por su suntuosa puesta en escena, sino por la música de la Marcha de la Coronación, que el escocés Patrick Doyle, uno de los más aclamados compositores de bandas sonoras, ha elaborado para la ceremonia de este sábado. En una entrevista con EFE, el compositor de las películas de Kenneth Brannagh y otras como "Brave", "Harry Potter and the Goblet Of Fire" o "Sentido y sensibilidad", explica que su relación con el monarca se remonta a hace 33 años, cuando el entonces príncipe de Gales le felicitó por su trabajo en "Enrique V". EFE

