Grupo pro-Trump bate récords en los primeros gastos de "super PAC" en EEUU

Por Jason Lange y Nathan Layne

WASHINGTON, 4 mayo (Reuters) - Un grupo aliado con la candidatura de Donald Trump para la nominación republicana de 2024 está batiendo récords de gasto político externo al principio de una campaña presidencial en Estados Unidos, en un intento por eliminar a su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, antes incluso de que lance una campaña.

El grupo Make America Great Again Inc, conocido como MAGA Inc, alineado con Trump, gastó más de 7 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2023 en anuncios de televisión atacando a DeSantis, según muestran las declaraciones a la Comisión Federal Electoral.

Eso es mucho más que los aproximadamente 4 millones de dólares que todos los grupos políticos externos, conocidos como "super PAC", gastaron en apoyo de los candidatos presidenciales en el mismo punto del ciclo electoral de 2020 y mucho más alto que el menos de 1 millón de dólares gastado en el mismo momento del ciclo del 2016.

El fuerte gasto muestra la amenaza que el sector del expresidente ve en DeSantis, que se espera que lance una carrera por la nominación republicana en las próximas semanas. Una encuesta de Reuters/Ipsos mostró la semana pasada que Trump aventaja a DeSantis 50%-24% entre los votantes republicanos registrados.

"Están tratando de aplastar a cualquiera que consiga algo de impulso", dijo Mike DuHaime, un estratega republicano.

En lo que va de año, los "super PAC" han gastado más de 12 millones de dólares, unas tres veces más que cuatro años antes, según los datos públicos.

Los desembolsos sugieren un ciclo agresivo por delante para el gasto de los "super PAC", que ayudaron a impulsar alrededor de 1.000 millones de dólares en gastos independientes en la contienda presidencial de 2020.

En comparación, las campañas de Trump y del presidente demócrata Joe Biden gastaron unos 2.000 millones de dólares combinados.

(Reportaje de Jason Lange en Washington y Nathan Layne en Wilton, Connecticut. Editado en español por Juana Casas)