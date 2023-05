LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (3 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central anuncia su decisión sobre las tasas de interés a las 1800 GMT. Economistas encuestados proyectan en su mayoría que la Fed elevará en 25 puntos base el tipo referencial y sugerirá que ahora hará una pausa en el ciclo de ajustes por el resto del 2023. (1800 GMT)

-La firma de mercado laboral ADP emite su reporte mensual sobre la creación del empleos en el sector privado en abril, que de acuerdo a las estimaciones debería llegar a 148.000 plazas abiertas respecto de las 145.000 posiciones generadas en marzo. -El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) difunde el resultado de su sondeo PMI de la actividad no manufacturera y compuesta en abril. -La Asociación Nacional de Banqueros Hipotecarios da a conocer la tasa de préstamos para viviendas con plazo a 30 años en la semana hasta el 28 de abril. -El fabricante de microprocesadores Qualcomm Inc, la productora de litio Albermarle y el operador de granos Bunge Ltd reportan sus resultados trimestrales.

BRASIL -El Banco Central difunde su decisión sobre la tasa de interés Selic. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EUROZONA- La tasa de desempleo de la zona euro bajó al 6,5% en marzo, según la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, un descenso que apunta a una mayor escasez de mano de obra y augura más problemas al Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación. La tasa de desempleo de marzo en los 20 países que utilizan el euro es inferior a la anticipada por los economistas encuestados por Reuters, que preveían una tasa sin cambios desde la de febrero del 6,6%. UE- Un grupo de 19 Estados miembros de la Unión Europea está impulsando medidas para reducir la dependencia del bloque de las importaciones chinas de ingredientes farmacéuticos. La iniciativa se produce una semana después de que la Comisión Europea propusiera una revisión de la legislación que rige su industria farmacéutica, valorada en 136.000 millones de euros (148.000 millones de dólares). UCRANIA- Las exportaciones agrícolas de Ucrania cayeron un 31% en abril respecto a marzo, a 5,3 millones de toneladas, el nivel más bajo de los últimos ocho meses, informó la asociación empresarial Ukrainian Agribusiness Club (UCAB). "Se observaron problemas con los envíos de exportación en casi todos los canales", dijo la UCAB en un comunicado. BRASIL- La policía federal de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una investigación sobre un grupo sospechoso de agregar datos falsos de vacunas en la base de datos COVID-19 del Gobierno, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Uno de los colaboradores más cercanos de Bolsonaro, Mauro Cid, ha sido detenido en la misma operación, añadió la fuente. BARCLAYS- La empresa ha dicho a sus clientes del sector de la carne de vacuno que deben evitar la deforestación en sus cadenas de suministro sudamericanas, en un documento normativo al que tuvo acceso Reuters que endurece la postura del banco pero no llega a satisfacer las demandas de los activistas. El banco británico Barclays ha estado en el punto de mira de los activistas por su implicación como financiador de la empresa brasileña de procesamiento de alimentos JBS, criticada por su papel en la deforestación de la Amazonia. IRÁN- El segundo petrolero en una semana fue incautado por Irán en aguas del golfo Pérsico, dijo la Marina de Estados Unidos, lo que supone una nueva escalada en una serie de incautaciones o ataques a buques comerciales en aguas del golfo Pérsico desde 2019. La Quinta Flota de la Armada estadounidense, con sede en Baréin, dijo que el petrolero Niovi, con bandera de Panamá, fue incautado por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGCN, por sus siglas en inglés) a las 06:20 hora local mientras pasaba por el estrecho de Ormuz. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU- Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron por tercer mes consecutivo en marzo y los despidos aumentaron a un máximo de más de dos años, lo que sugiere un cierto debilitamiento del mercado laboral que podría ayudar a la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. Con todo, el mercado laboral sigue estando ajustado, y el informe mensual de ofertas de empleo y rotación de personal (JOLTS) del Departamento de Trabajo mostró 1,6 vacantes por cada desempleado en marzo, que se compara con 1,7 de febrero. ARGENTINA- El ministro de Hacienda Fernando Haddad dijo que Brasil está trabajando en una solución para garantizar que los exportadores reciban el pago por las ventas a Argentina, que actualmente afronta una grave crisis económica y una escasez de dólares. Haddad dijo a periodistas que Brasil no quiere perder su cuota de mercado de exportación a Argentina, donde más de 200 empresas locales no exportan o no reciben pagos por falta de divisas. BRASIL- La balanza comercial de Brasil registró un superávit de 8.225 millones de dólares en abril, según datos divulgados por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Según la Secretaría de Comercio Exterior del MDIC, el resultado de abril representa un aumento del 5,5% en relación con el mismo mes del año pasado. Las exportaciones totalizaron 27.365 millones de dólares el mes pasado, mientras que las importaciones llegaron a 19.140 millones de dólares. MÉXICO- Las reservas probadas de hidrocarburos de México subieron a 8,162 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (bpce) al 1 de enero del 2023, informó el regulador del sector petrolero. el año pasado, el regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), reportó reservas probadas por 8,014 millones bpce. Las reservas de crudo subieron ligeramente a 6,155 millones de barriles, desde los 6,058.7 millones reportados el año pasado, mientras que las de gas se elevaron a 11,029 miles de millones de pies cúbicos (mmpc) desde 10,781 miles de mmpc del año anterior. REVLON- Dijo que ha salido de la bancarrota tras recortar más de 2.700 millones de dólares en deuda y entregar el control de la empresa de productos de belleza a sus acreedores. La CEO de la empresa, Debra Perelman, sostuvo en un comunicado que Revlon es más sólida tras la quiebra y está bien posicionada para el crecimiento a largo plazo. FORD- Reportó un aumento del 20% de los ingresos del primer trimestre, ya que la reducción de las interrupciones en la cadena de suministro le permitió satisfacer mejor la fuerte demanda por sus camionetas y todoterrenos. Los fabricantes de automóviles han sido capaces de aumentar la producción y llevarla a los concesionarios a tiempo después de verse atrapados por la escasez de semiconductores y otras piezas en 2022. (REUTERS NS)