Packers extienden contrato al mariscal Love hasta 2024

ARCHIVO - El quarterback Jordan Love de los Packers de Green Bay lanza un pase ante los Vikings de Minnesota, el 1 de enero de 2023. (AP Foto/Morry Gash)

Los Packers de Green Bay y el mariscal de campo Jordan Love acordaron los términos de una extensión de contrato por un año, hasta 2024, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona conversó con The Associated Press en condición de anonimato, debido a que el acuerdo aún no se anuncia formalmente.

Aunque los términos no han sido revelados por la persona. ESPN y NFL Network reportaron que la extensión incluye 13,5 millones de dólares garantizados, y podría llegar a tener un valor de 22,5 millones de dólares.

La extensión llega mientras Love se prepara para su primera temporada como el mariscal de campo titular de los Packers, luego del traspaso del cuatro veces jugador más valioso, Aaron Rodgers, a los Jets de Nueva York.

Esa transferencia se concretó la semana pasada.

El martes marcó la fecha límite para que los equipos decidieran entre ejercer la opción de quinto año en los contratos de sus selecciones de primera ronda del 2020. La opción de quinto año en el acuerdo de Love pudo haber estado valorada en aproximadamente 20,3 millones de dólares.

El sábado, durante el draft, se hizo a Brian Gutenkust, gerente general de los Packers, una pregunta sobre dicha opción y la fecha límite.

“Es mucho dinero para un chico que no ha jugado, pero al mismo tiempo, obviamente apuntamos seguir adelante con él”, dijo Gutenkunst en aquel momento. “Así que lo resolveremos el martes”.

Ambas partes acordaron esta extensión.

Love ha tenido un solo partido como titular, siendo el reemplazo de Aaron Rodgers durante las últimas tres temporadas. Ha completado 60,2% de sus pases (50 de 83) para 606 yardas, con tres envíos de anotación, y tres intercepciones.

Los Packers hicieron un traspaso para avanzar 4 espacios en la primera ronda y seleccionar a Love, de Utah State, con el 26to turno del draft de 2020.

Love encabezará el camerino de los mariscales de campo de los Packers, incluyendo al novato Sean Clifford, seleccionado en la quinta ronda y proveniente de Penn State, y a Danny Etling, de 28 años, quien todavía no ha jugado en la NFL.

“Ahora mismo me gusta ese camerino, y todos estos chicos necesitan repeticiones, así que creo que probablemente veremos cómo se desempeñarán antes de traer a un veterano inmediatamente”. dijo Gutekunst el sábado.