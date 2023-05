Houston 7, San Francisco 3

San Francisco Houston ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 5 3 Totals 34 7 10 7 Wade Jr. 1b 3 2 2 1 Dubón 2b 5 2 3 2 Estrada ss 4 0 0 0 Bregman 3b 5 1 1 1 Pederson dh 3 1 1 2 Alvarez dh 2 1 0 0 Haniger lf 4 0 0 0 J.Abreu 1b 4 0 1 2 Conforto rf 4 0 0 0 Tucker rf 3 1 0 0 Davis 3b 3 0 1 0 Peña ss 4 0 2 1 Sabol c 4 0 1 0 Julks lf 4 0 1 1 Villar 2b 4 0 0 0 Meyers cf 3 2 1 0 Wisely cf 3 0 0 0 Maldonado c 4 0 1 0

San Francisco 002 000 010 — 3 Houston 100 010 50x — 7

LOB_San Francisco 5, Houston 7. 2B_Dubón (7). HR_Pederson (3), Wade Jr. (6). SB_Dubón (3).

IP H R ER BB SO

San Francisco Stripling 5 5 2 2 0 5 Ta.Rogers 2-3 1 0 0 0 0 Hjelle L,1-1 1 3 5 5 3 0 Beck 1 1-3 1 0 0 0 2

Houston Garcia 0 1 0 0 0 0 Bielak 4 2 2 2 3 6 Maton 2 0 0 0 0 0 Stanek W,2-1 1 0 0 0 0 0 Montero 1 1 1 1 0 2 Pressly 1 1 0 0 0 1

Hjelle pitched to 8 batters in the 7th, Garcia pitched to 2 batters in the 1st.

HBP_Ta.Rogers (Alvarez). WP_Hjelle.

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Mark Wegner; Second, Bruce Dreckman; Third, Stu Scheuwater.

T_2:38. A_30,915 (41,000).