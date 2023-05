Guionistas de Hollywood van a huelga por sueldos en economía de TV por aplicaciones

FOTO DE ARCHIVO. Amanecer sobre el cartel de Hollywood en Los Ángeles, California, EEUU, 6 de febrero de 2020. REUTERS/Mike Blake

Por Lisa Richwine y Dawn Chmielewski

LOS ÁNGELES (Reuters) - Miles de guionistas de cine y televisión paralizaron el martes después de que los negociadores sindicales convocaron a una huelga, causando caos en Hollywood y perturbando las producciones de televisión en momentos en que la industria lucha con el cambio a la transmisión de contenido por Internet.

El Gremio de Guionistas de América (WGA) dijo que sus líderes apoyaron por unanimidad su primera huelga en 15 años, después de no llegar a un acuerdo para una mayor remuneración con estudios como Walt Disney Co y Netflix Inc.

"El comportamiento de las empresas ha creado una economía de trabajos esporádicos dentro de una fuerza de trabajo sindical", dijo la WGA, que representa a unos 11.500 guionistas.

Para los espectadores, el primer impacto de la huelga se verá en los programas nocturnos de entrevistas como "Jimmy Kimmel Live" de ABC, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" de NBC y "Late Night with Seth Meyers" de NBC, que cuentan con equipos de guionistas que escriben chistes de actualidad para los programas grabados el mismo día de su emisión.

La huelga afecta a los estudios de Hollywood en un momento difícil. Los conglomerados están bajo la presión de Wall Street para que sus servicios de aplicaciones sean rentables después de invertir miles de millones de dólares en programación para atraer suscriptores.

El auge de la televisión por aplicaciones ha provocado un descenso de los ingresos por publicidad en la televisión tradicional, ya que sus audiencias se reducen y los anunciantes se van a otra parte.

También se cierne la amenaza de una recesión en la mayor economía del mundo. La última huelga de la WGA en 2007 y 2008 duró 100 días. La acción costó a la economía de California unos 2.100 millones de dólares, ya que las producciones pararon y los guionistas, actores y productores en paro redujeron sus gastos.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a los estudios, dijo que había propuesto "generosos aumentos en la compensación" y que estaba dispuesta a aumentar su oferta.

Pero agregó que se oponía a las demandas de la WGA que "obligarían a una compañía a contratar durante un periodo de tiempo específico a un número determinado de guionistas para un programa, se necesiten o no".

Los guionistas dijeron que estaban dispuestos a paralizar porque los cambios causados por las aplicaciones han hecho difícil para muchos ganarse la vida en ciudades caras como Nueva York y Los Ángeles.

La mitad de los guionistas de series de televisión trabajan ahora con niveles salariales mínimos, frente a un tercio en la temporada 2013-14, según las estadísticas de la WGA. La mediana salarial de los guionistas en el nivel más alto de guionista/productor ha caído un 4% en la última década.

La inteligencia artificial (IA) es otro tema en la mesa de negociación.

El WGA quiere salvaguardias para impedir que los estudios utilicen la IA para generar nuevos guiones a partir del trabajo previo de los guionistas. Los guionistas también quieren asegurarse de que no se les pida que reescriban borradores de guiones creados por IA.

(Reporte de Lisa Richwine y Dawn Chmielewski en Los Ángeles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)