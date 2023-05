El Real Madrid comienza con Asensio y Mariano ante la Real

San Sebastián, 2 may.. El Real Madrid presenta este martes en San Sebastián un once muy competitivo a pesar de las bajas y ausencias con las que ha viajado, con Marco Asensio y Mariano Díaz como principales novedades en el once ante una Real Sociedad que puede dar un paso casi definitivo para entrar en la Liga de Campeones si vence.

El conjunto madrileño, que reserva jugadores para sus compromisos venideros con la final de la Copa del Rey y la semifinal de la Liga de Campeones ante el Manchester City en los próximos días, ha dado descanso a Karim Benzema, Luka Modric está lesionado y Vinicius, sancionado, pero mantiene un equipo muy ofensivo, también con Ceballos o Rodrygo, para tratar de hacer daño a una Real que no le gana desde hace cuatro años.

Sorprende la presencia de Tony Kross en el once, al que Carlo Ancelotti no reserva en el banquillo, en el que sí está Fede Valverde a la espera de oportunidades en el segundo tiempo.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Kross, Ceballos, Tchouameni; Asensio, Mariano, Rodrigo.