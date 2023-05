Argentina registró 116 víctimas de violencia machista en primer cuatrimestre

Buenos Aires, 2 may. Argentina registró en los primeros cuatro meses de este año 116 víctimas de violencia de género, según un informe difundido este martes por el observatorio de feminicidios de la asociación civil La Casa del Encuentro.

Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2023, hubo 101 feminicidios, dos trans/travesticidios y 13 muertes de varones adultos y niños, víctimas de violencia vicaria -personas, generalmente hijos, a las que se daña por ser cercanas a la mujer con el objetivo de maltratarla psicológicamente o que quedan en la 'línea de fuego' del agresor-.

El reporte hizo foco nuevamente en el Poder Judicial argentino, que, "salvo honrosas excepciones, ni escucha ni protege y así las cifras no descienden", ya que durante este año un 15 % de las mujeres asesinadas había realizado la denuncia, y de ellas, el 5 % tenía dictada una medida cautelar de protección que evidentemente no se cumplió.

El dato más relevante del cuatrimestre es que 128 hijos, 58 % de los cuales son menores de edad, quedaron sin madre.

En tanto dos víctimas estaban embarazadas, nueve víctimas tenían indicio de abuso sexual, dos víctimas eran mujer trans y seis eran migrantes.

Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que 62 % fueron asesinadas en su hogar.

El 54 % de los agresores eran parejas o exparejas, en tanto se advierte que cinco feminicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y seis pertenecen o fueron parte de una fuerza de seguridad.

Además, se presume que una de las víctimas ejercía la prostitución o era víctima de trata.

El informe resaltó que "las víctimas no se sienten seguras", "no hay una evaluación de riesgo a conciencia", el cuerpo de abogadas para el patrocinio gratuito "no es suficiente" y todo redunda en mayor inseguridad para quienes atraviesan una situación de violencia.

"Se acerca otro 3 de junio y nos duele continuar contando femicidios y trans/travesticidios", agrega el texto en alusión a la fecha en que Argentina celebra la marcha "Ni una menos" contra la violencia machista.

La asociación cuestionó por qué el 85 % de las víctimas no denunció, por qué quienes sí lo hicieron no se sintieron protegidas y qué pasa con las medidas cautelares dictadas a los agresores que no son monitoreadas, habilitando indirectamente los ataques.