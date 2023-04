Molina: "Me gusta ir al ataque"

Madrid, 30 abr. Nahuel Molina, autor de uno de los cinco goles con los que el Atlético de Madrid se impuso por 2-5 al Valladolid, admitió este domingo que le "gusta ir al ataque", pero que lo "primero" es "defender", y apuntó que se siente "muy bien y muy feliz" en el equipo rojiblanco.

"Me gusta ir al ataque. Hay partidos que se puede, otros que no, me tocó hacer el gol y abrir el partido. Muy contento y a seguir trabajando. Hay que defender primero", valoró en declaraciones a 'Movistar' al término del duelo en el estadio José Zorrilla.

"Fue un lindo partido. Nos llevamos los tres puntos en un campo difícil. Que sea un resultado abultado no quiere decir que el partido fuera fácil. Lo tuvimos que trabajar y hasta sufrimos un poco en algún momento. Fue un partido muy difícil. No fue nada fácil", explicó.

Nahuel Molina luce ya a nivel personal en el Atlético. "La continuidad y la seguidilla de partidos siempre motiva a uno a seguir trabajando. Me siento muy bien, muy feliz con el equipo y a seguir", añadió.