Duelo para mirar de frente a Europa

Sevilla/Gerona, 30 abr. El Sevilla y el Girona dirimen este lunes un duelo al que ambos llegan igualados en la tabla y virtualmente salvados, tras las fatigas sufridas esta temporada, en especial en el caso de un conjunto andaluz que se ha soltado y sigue invicto desde que tomó sus riendas José Luis Mendilibar, con el objetivo compartido de mirar a Europa.

Sevilla y Girona, undécimo y décimo, respectivamente, igualados a 41 puntos, buscarán una victoria que rompa el equilibrio numérico que mantienen (11 triunfos, 8 empates y 12 derrotas) para sellar matemáticamente la permanencia y, sobre todo, buscar cotas mayores, es decir, acercarse a los puestos europeos para seguir dando guerra en las seis jornadas que quedarán tras verse las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla de Mendilibar, que le ha cambiado por completo la cara a un equipo alicaído y del que se hizo cargo a 2 puntos del descenso cuando fue destituido el argentino Jorge Sampaoli, quiere seguir lanzado, después de un mes de abril pletórico con 13 puntos sumados de 15 en LaLiga (4 triunfos y 1 empate) y la eliminación del Manchester United para estar en su séptima final en la Liga Europa.

Los hispalenses, con un juego ahora directo y sencillo, sin complicarse en defensa, huyendo de los toques sin sentido cerca de su área y con una presión alta para robar balones cerca de la meta contraria, han enlazado cuatro victorias, tres en Liga (Valencia, Villarreal y el pasado jueves en Bilbao con un gol del argentino Ocampos en el añadido) y el de la vuelta de cuartos del torneo europeo ante el United (3-0).

Mendilibar le ha supuesto un soplo de aire fresco al Sevilla y, además, le está sonriendo la fortuna. También es verdad que el equipo del barrio de Nervión siempre busca que la suerte caiga de su lado, con lo que antes de esos cuatro triunfos también ganó en Cádiz en un momento clave para huir del peligro y luego empató en casa con el Celta (2-2), tras haberse puesto con 2-0 pese a jugar con diez desde el minuto 19, e igual en Old Trafford, pero a la inversa, cuando perdía 2-0.

Para este choque vital para meterse en la pugna por el octavo y el séptimo puestos, además de para acechar al sexto, un Betis con 8 puntos más ahora, el técnico vasco ha anunciado cambios en el once por la carga de partidos y para evitar lesiones, con lo que es probable que el argentino Montiel y el brasileño Alex Telles sustituyan en los laterales a Navas y el también argentino Acuña, que acabaron tocados en San Mamés.

Al seguir lesionados dos centrales, el brasileño Marcao y el galo Nianzou, y el medio Joan Jordán, también podrían ser novedad en el once el defensa neerlandés Karim Rekik para que el serbio Gudelj vuelva a su puesto natural en la media y y el brasileño Fernando tenga descanso; y Óliver Torres y Rafa Mir más arriba, en lugar del croata Ivan Rakitic y el marroquí En-Nesyri, aunque éste lleva una impresionante racha goleadora.

Por su parte, el Girona, empatado en la tabla con el Sevilla, visita la capital andaluza con el objetivo de ganar, compartido con su rival, para mirar más hacia arriba que hacia abajo en las últimas seis jornadas de LaLiga Santander.

El Girona comenzó esta jornada con media permanencia en el bolsillo tras dar la sorpresa contra el Real Madrid con un póker histórico de Taty Castellanos, para situarse con una ventaja de diez y de trece puntos sobre el Getafe (18º) y el Espanyol (19º) a falta de 21 puntos por jugar.

El conjunto de Míchel Sánchez, más cerca de Europa que del descenso, tiene además el 'goal average' directo ganado con ambos conjuntos.

Una vez casi certificada la salvación, la ambición del vestuario, según se ha reconocido Míchel en varias ruedas de prensa a lo largo del curso, pasa por acabar entre los diez primeros y ser el mejor Girona de la historia en Primera. El listón está en los 51 puntos del curso 2017-2018 (10º).

Para superarlo, el equipo, uno de los mejores locales, necesitaría mejorar sus números a domicilio, sobre todo contra rivales directos como el Sevilla, pues de la mitad baja de la clasificación solo ha ganado al Elche. Perdió en Valencia, Almería, Cádiz, Getafe y Valladolid y empató ante el Mallorca y el Espanyol.

Con todo, para revalidar el triunfo de la primera vuelta ante el Sevilla (2-1), Montilivi se aferra a la pólvora del cuarto mejor ataque de LaLiga (48), a que su equipo habrá tenido 48 horas más para preparar el partido que su rival y a la inyección anímica que ha supuesto ganar al Madrid.

Taty liderará al equipo tras convertirse en el primer jugador capaz de marcar cuatro goles en un mismo partido contra el Real Madrid en LaLiga desde 1947, en un once con la baja sensible de Arnau Martínez por sanción tras once titularidades.

Míchel podría recurrir a Valery Fernández para cubrir su ausencia, que se suma a las de los lesionados Aleix García, Toni Villa, Cristhian Stuani, Yangel Herrera, Borja García e Ibrahima Kébé, mientras que recupera a David López.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Badé, Rekik, Alex Telles o Acuña; Gudelj, Pape Gueye; Ocampos, Óliver Torres, Lamela; y Rafa Mir.

Girona: Gazzaniga; Valery, Santi Bueno, Juanpe, Miguel; Romeu; Couto, Tsygankov, Iván Martín, Riquelme; y Castellanos.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 21.00.

Puestos: Sevilla (11º, 41 puntos). Girona (10º, 41 puntos).

La clave: La capacidad del Sevilla de robar el balón arriba y mantener su efectividad ante el gol, y la pegada del Girona en sus rápidos ataques.

El dato: El Sevilla ganó en los dos únicos precedentes como local contra el Girona: 1-0 en la campaña 2017-18 y 2-0 en la siguiente.

Las frases:

Mendilibar: "Vamos a ir a apretarles; no vamos a estar esperándoles".

Míchel: "No miramos a Europa, sino al siguiente partido".

El entorno: Se espera una gran entrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el sevillismo entregado a su equipo y a Mendilibar tras su resurrección, y con la resaca aún de la recién finalizada Feria de Abril. EFE

