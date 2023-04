Sábado, 29 de abril de 2023 (11.00 GMT)

SUDÁN REBELIÓN

El ex primer ministro sudanés: Una guerra civil en Sudán será una "pesadilla" mundial

Nairobi. El ex primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, derrocado en el golpe de Estado de octubre de 2021, advirtió hoy de que, si el conflicto que sacude su país degenera en una guerra civil, ese escenario se convertirá en una "pesadilla" para la comunidad internacional. El exmandatario subrayó que la "prioridad número uno" es que "esta guerra tiene que parar" porque, de no lograrse ese objetivo, tendrá muchas "ramificaciones". Los choques entre el Ejército y las FAR continuaron hoy en Jartum, donde se escucharon disparos y explosiones cuando se cumplen exactamente dos semanas de enfrentamientos que no se han detenido a pesar de la entrada en vigor de múltiples treguas.

Entre los 23 muertos de Umán hay cinco niños, según el Gobierno ucraniano

Kiev. De los 23 muertos confirmados hasta el momento tras el impacto de un misil ruso en un bloque de apartamentos en Umán (centro de Ucrania), cinco son niños, informó este sábado el Ministerio del Interior. "En el proceso de identificación se ha constatado que han muerto cinco menores: dos niños (de un año y medio y de 16 años) y tres niñas (ocho, 11 y 14 años)", escribió el servicio de prensa del Ministerio en su cuenta de Facebook.Como resultado del ataque, que se produjo en la madrugada del viernes y que causó daños en una decena de bloques de apartamentos, fueron heridas además 18 personas.

La Comisión Europea espera resolver los obstáculos al tránsito de grano ucraniano

Estocolmo. La Comisión Europea (CE) confió este sábado en "resolver" los "cuellos de botella" que dificultan el tránsito de las importaciones de grano ucraniano a terceros países, después de haber llegado a un acuerdo con cinco Estados miembros limítrofes con Ucrania para permitir el tránsito de sus productos agrícolas. La CE llegó el viernes por la noche a un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia para permitir el tránsito de productos agrícolas ucranianos que habían bloqueado unilateralmente, con el objetivo de que Kiev pueda exportarlos a terceros países.

Las autoridades crimeas denuncian un nuevo ataque con drones contra la península

Moscú. Las autoridades prorrusas de Crimea denunciaron hoy un nuevo ataque con drones contra la anexionada península ucraniana, después de que un dron provocara esta madrugada un incendio en un depósito de combustible en el puerto de Sebastopol. "Sobre el cielo de la República de Crimea las fuerzas de defensa antiaérea derribaron un dron y un aparato de lucha radioelectrónica", escribió el presidente crimeo, Serguéi Axiónov, en su canal de Telegram. El incendio en Sebastopol, base de la Flota rusa del mar Negro, afectó a cuatro cisternas, pero está prácticamente sofocado, según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev.

Arranca el foro sobre digitalización del G7 centrado en el uso apropiado de la IA

Tokio. Los ministros de Digitalización del G7 iniciaron hoy una reunión en la localidad nipona de Takasaki con el foco puesto en la necesidad de establecer unas reglas para el uso apropiado de la inteligencia artificial (IA) o en la necesidad de crear infraestructuras digitales más seguras y resilientes. El rápido desarrollo de la IA ha subrayado la necesidad de crear una normativa internacional para el uso de esta tecnología en un momento en que varios países están elaborando regulaciones sobre el uso de programas como ChatGPT dentro de sus propios marcos legales.

Al menos tres civiles heridos en un ataque con misiles de Israel, según Siria

El Cairo. Siria acusó hoy a Israel de lanzar un ataque con misiles en la provincia de Homs, en el centro del país árabe, que dejó al menos tres civiles heridos y provocó el incendio de una gasolinera, indicó la agencia de noticias oficial siria SANA. La agencia indicó que las defensas aéreas del país lograron interceptar y derribar "algunos" de los proyectiles, pero el ataque causó heridas a tres civiles, "el incendio de una gasolinera civil y de varios tanques y camiones de combustible". Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que el ataque israelí "destruyó un almacén" de munición perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá ubicado en el aeropuerto militar de Dabaa, en Homs.

Irán afirma que no hubo envenenamientos en los colegios femeninos

Teherán. El Ministerio de Inteligencia iraní afirmó que no ha habido envenenamientos con gas en los colegios femeninos y culpó de los incidentes en los centros educativos a los propios estudiantes, a la histeria colectiva y a los enemigos del país. "No se diseminaron sustancias tóxicas en ningún colegio del país", afirmó la Inteligencia iraní tras llevar a cabo una investigación que incluyó análisis de laboratorio. Las autoridades señalaron además que no se han producido muertes ni efectos a largo plazo por los supuestos ataques con gas que comenzaron en centros educativos femeninos en noviembre en la ciudad de Qom y se multiplicaron en los siguientes meses a lo largo del país.

Ascienden a 12 los muertos por el naufragio de un barco en Indonesia

Yakarta. Las autoridades de Indonesia elevaron este sábado a 12 los muertos debido al naufragio de un barco con 74 personas a bordo en el oeste del país, después de que los servicios de rescate encontraran un nuevo cadáver. El transbordador Evelyn Calista partió el jueves del puerto de Tembilahan, al este de Sumatra, hacia Tanjung Pinang, en las islas Riau, pero volcó 30 minutos después de zarpar por causas aún desconocidas, indicaron los servicios de emergencia. Los equipos de rescate pudieron evacuar a 62 supervivientes con la ayuda de barcos pesqueros que se encontraban en los alrededores.

El papa agradece en Budapest la acogida de la Iglesia local a los ucranianos

Budapest. El papa Francisco escuchó hoy testimonios de ucranianos que huyeron de la guerra a Hungría y agradeció el modo, "no sólo con generosidad sino con entusiasmo", con el que la Iglesia de este país los ha acogido, durante un encuentro con refugiados y pobres en la iglesia de Santa Isabel en Budapest, durante su segundo día de visita al país. Por este país han pasado cientos de miles de ucranianos que escaparon de la guerra, aunque sólo cerca de 35.000 han pedido el estatus temporal de protección para poder quedarse, según la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR).

Perú y Chile evalúan abrir un corredor humanitario ante la crisis migratoria

Lima. Los Gobiernos de Perú y Chile evalúan abrir un corredor humanitario para atender la crisis migratoria en su frontera compartida, donde Perú ha reforzado este viernes la seguridad con el despliegue de cerca de centenares de militares en las inmediaciones de la zona limítrofe. Un día después de la escalada de tensión política entre Lima y Santiago por la situación de los migrantes en su frontera, la subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, dijo que las autoridades de ambos países han tenido un diálogo "abierto y fructífero en los últimos días" y que, en las conversaciones, se ha señalado la posibilidad de abrir un corredor humanitario, aéreo o terrestre.

