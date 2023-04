Mutua Madrid Open Results

Saturday

At Caja Magica

Madrid

Purse: €7,705,780

Surface: Red clay

MADRID (AP) _ Results Saturday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men's Singles

Round of 64

Alexander Shevchenko, Russia, def. Jiri Lehecka (31), Czech Republic, 6-1, 6-1.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Andrea Vavassori, Italy, 6-4, 6-3.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Ben Shelton (32), United States, 4-6, 7-6 (4), 7-5.

Roman Safiullin, Russia, def. Tommy Paul (14), United States, 6-3, 7-6 (3).

Aslan Karatsev, Russia, def. Botic Van de Zandschulp (23), Netherlands, 6-2, 7-5.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Felix Auger-Aliassime (7), Canada, 6-2, 3-6, 7-6 (5).

Bernabe Zapata Miralles, Spain, def. Daniel Evans (19), Britain, 6-3, 6-2.

Alex de Minaur (16), Australia, def. Marco Cecchinato, Italy, 6-4, 7-6 (5).

Sebastian Baez (25), Argentina, def. Marcos Giron, United States, 3-6, 6-3, 6-4.

Frances Tiafoe (9), United States, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 6-3, 7-6 (5).

Taylor Fritz (8), United States, def. Christopher O'Connell, Australia, 7-6 (11), 6-4.

Pedro Cachin, Argentina, def. Francisco Cerundolo (24), Argentina, 6-1, 7-6 (6).

Cristian Garin, Chile, def. Miomir Kecmanovic (27), Serbia, 7-6 (3), 6-7 (5), 6-4.

Cameron Norrie (11), Britain, def. Yosuke Watanuki, Japan, 6-4, 7-6 (5).

Women's Singles

Round of 32

Irina-Camelia Begu (31), Romania, def. Shelby Rogers (33), United States, 7-5, 6-2.

Elise Mertens (24), Belgium, def. Jule Niemeier, Germany, 6-3, 6-4.

Liudmila Samsonova (14), Russia, def. Jelena Ostapenko (19), Latvia, 6-2, 6-0.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Camila Osorio, Colombia, 6-4, 7-5.

Mirra Andreeva, Russia, def. Magda Linette (17), Poland, 6-3, 6-3.

Paula Badosa (26), Spain, def. Coco Gauff (6), United States, 6-3, 6-0.

Men's Doubles

Round of 32

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray, Britain, def. Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, 6-2, 3-6, 10-4.

Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos, Argentina, 3-6, 6-4, 10-7.

Roberto Carballes Baena and Martin Landaluce, Spain, def. David Vega Hernandez, Spain, and Rafael Matos, Brazil, 6-2, 6-3.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski, Poland, def. Lucas Miedler and Alexander Erler, Austria, 6-1, 6-4.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Kevin Krawietz and Tim Puetz, Germany, 6-2, 7-6 (7).

Women's Doubles

Round of 32

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato, Japan, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (5), Australia, 6-2, 4-1, ret.

Barbora Strycova, Czech Republic, and Hsieh Su-wei, Taiwan, def. Latisha Chan and Hao-Ching Chan, Taiwan, 1-6, 6-2, 10-3.

Anna Kalinskaya, Russia, and Caty McNally, United States, def. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 5-7, 6-2, 10-8.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Yana Sizikova, Russia, def. Tereza Mihalikova, Slovakia, and Alycia Parks, United States, 7-5, 6-3.

Storm Hunter, Australia, and Elise Mertens (4), Belgium, def. Daria Kasatkina, Russia, and Martina Trevisan, Italy, 6-3, 6-3.

Alexandra Panova, Russia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Kirsten Flipkens, Belgium, and Alicja Rosolska, Poland, 6-1, 7-5.

Taylor Townsend, United States, and Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (2), Latvia, 6-2, 6-4.

Women's Doubles

Round of 16

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, walkover.