Levis no espera mucho para ser elegido, en 2do día del draft

Will Levis, quarterback de Kentucky, así llegó a la alfombra roja previo a la primera ronda del draft de la NFL, el jueves 27 de abril de 2023, en Kansas City, Missouri. No se quedó para escuchar su nombre en el segundo día, después de no ser elegido el primer día. Fue tomado por los Titans de Tennessee en la segunda ronda. (AP Foto/Charlie Riedel)

KANSAS CITY, Missouri EE.UU. (AP) — Will Levis no se quedó para escuchar su nombre después de que nadie quiso sus servicios en la primera ronda del draft. No hubiera tenido que esperar mucho.

Los Titans de Tennessee realizaron un canje para ascender en el reclutamiento y obtuvieron con la segunda selección de la segunda ronda al quarterback de Kentucky con la 33ra posición global del draft de la NFL el viernes por la noche.

Se esperaba que Levis saliera entre los primeros 15 jugadores. Algunos analistas pronosticaron incluso que figuraría entre los primeros cinco. Unos días previos al draft, los apostadores convirtieron a Levis en el segundo quarterback favorito para ser elegido, detrás de Bryce Young.

Pero Young se fue primero a Carolina, C.J. Stroud fue elegido segundo por Houston y Anthony Richardson fue seleccionado en cuarto lugar por Indianápolis. Levis siguió esperando y una vez que los Titans lo dejaron pasar en la undécima posición, la noche se convirtió en una pesadilla.

Las cámaras de televisión no dejaban de enfocar a Levis, quien estaba sentado junto a su novia y su familia, sin dejar de mirar su teléfono.

Los Titans no lo iban a dejar pasar una vez más. Fueron agresivos, cerrando un trato con los Cardinals de Arizona para conseguir a su jugador.

Con 1,93 metros y 104 kilogramos, Levis tiene el tamaño y condición atlética prototipo. Cuenta con un brazo fuerte y una constitución musculosa. Pero su puntería y toma de decisiones fueron inconsistentes, especialmente la temporada pasada, cuando jugó lesionado.

Levis, quien militó dos temporadas en Kentucky después de ser transferido de Penn State, no tiene que jugar de inmediato en Tennessee. Los Titans cuentan con el veterano Ryan Tannehill. Además, seleccionaron el año pasado en la tercera ronda a Malik Willis.

El segundo día del draft en el centro de Kansas City comenzó con lazos familiares. Los Steelers de Pittsburgh eligieron al cornerback de Penn State, Joey Porter Jr., con la primera selección de la segunda ronda.

Su padre, Joey Porter, fue linebacker, tres veces elegido al Pro Bowl en ocho temporadas con Pittsburgh.

Los fanáticos de los Steelers agitaron sus “toallas terribles” amarillas entre una multitud de más de 100.000 espectadores, en su mayoría seguidores de los Chiefs vestidos de rojo. Y en ese momento Alan Faneca, liniero ofensivo miembro del Salón de la Fama, se paró en el podio para anunciar a Porter.

Ahora que Levis fue reclutado, Hendon Hooker queda como el mejor quarterback disponible. La estrella de Tennessee viene de una cirugía del ligamento cruzado anterior.