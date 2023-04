La FDIC prepara la suspensión de pagos de First Republic - fuente

La imagen de varios transeúntes se refleja en el escaparate de una entidad del First Republic Bank en San Francisco, California, EEUU. 28 abril 2023. REUTERS/Loren Elliott

Por Greg Roumeliotis

NUEVA YORK, 28 abr (Reuters) - La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC) se está preparando para poner al First Republic Bank bajo administración judicial de forma inminente, dijo el viernes una fuente, provocando un desplome de casi un 50% de las acciones del prestamista en las operaciones extendidas.

El regulador bancario estadounidense ha decidido que la situación del atribulado banco regional se ha deteriorado y ya no hay tiempo para buscar un rescate a través del sector privado, dijo a Reuters una persona con conocimiento de la situación, pero que pidió mantenerse en el anonimato porque el asunto es confidencial.

Funcionarios estadounidenses coordinaron conversaciones urgentes para rescatar a la entidad en los últimos días, ya que los esfuerzos del sector privado liderados por los asesores del banco aún no han llegado a un acuerdo, según tres fuentes familiarizadas con la situación.

La FDIC, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal se encuentran entre los organismos gubernamentales que han orquestado reuniones con empresas financieras para elaborar una solución para el problemático prestamista, dijeron dos de las fuentes.

La FDIC pidió a bancos como JPMorgan Chase & Co y PNC Financial Services Group que presentaran ofertas finales por el First Republic Bank antes del domingo, según informó Bloomberg News el sábado.

El regulador bancario se puso en contacto con las entidades a última hora del jueves en busca de indicaciones de interés, incluyendo un precio propuesto y el costo estimado para el fondo de seguro de depósitos de la agencia, según el informe.

La FDIC respondió en un correo electrónico que "no comentaríamos ni confirmaríamos si estamos licitando una institución abierta", en respuesta a una solicitud de comentarios.

PNC Financial declinó hacer comentarios sobre el informe de Bloomberg, mientras que JPMorgan no respondió de inmediato a un mensaje de voz ni a un correo electrónico en busca de comentarios.

Por otra parte, The Wall Street Journal informó el viernes de que JPMorgan y PNC están compitiendo para comprar First Republic tras una intervención del gobierno que podría producirse tan pronto como este fin de semana.

Si el prestamista con sede en San Francisco cae en suspensión de pagos, sería el tercer banco estadounidense que quiebra desde marzo. First Republic declaró esta semana que sus depósitos se habían desplomado en más de 100.000 millones de dólares en el primer trimestre.

Las acciones del banco cerraron con una caída del 43%, lo que agrava un desplome que ha eliminado el 75% de su valor esta semana. Las acciones perdieron más de la mitad de su valor el viernes y tocaron un mínimo histórico de 2,99 dólares.

En su punto más bajo, el banco tuvo una capitalización bursátil de casi 557 millones de dólares, muy lejos de su valoración máxima de más de 40.000 millones de dólares en noviembre de 2021.

Las acciones de otros bancos regionales también declinaban, con PacWest Bancorp bajando un 2% tras el cierre de Wall Street, mientras que Western Alliance bajó un 0,7%.

