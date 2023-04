Responsables estadounidenses dirigen las conversaciones para el rescate de First Republic -fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Una persona pasa por delante de una sucursal del First Republic Bank en Midtown Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 13 de marzo de 2023. REUTERS/Mike Segar

Por Nupur Anand, Andrea Shalal y Greg Roumeliotis

NUEVA YORK, 28 abr (Reuters) - Las autoridades estadounidenses están coordinando conversaciones urgentes para rescatar al banco First Republic, mientras los esfuerzos del sector privado encabezados por los asesores del banco aún no han llegado a un acuerdo, según tres fuentes cercanas al proceso.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal son algunos de los organismos gubernamentales que en los últimos días han comenzado a organizar reuniones con empresas financieras para elaborar un salvavidas para el banco en dificultades, dijeron las fuentes.

Aunque el Gobierno ha estado en contacto con First Republic y sus asesores durante semanas, su nueva participación está ayudando a atraer a más partes, incluidos bancos y empresas de capital riesgo, a la mesa de negociaciones, añadió una de las fuentes.

No está claro si el Gobierno de Estados Unidos está considerando participar en un rescate de First Republic por parte del sector privado. Sin embargo, el compromiso del Gobierno ha envalentonado a los ejecutivos de First Republic, que tienen dificultades para cerrar un acuerdo que evite la intervención de los reguladores estadounidenses, según una de las fuentes.

First Republic se convirtió en el epicentro de la crisis de la banca regional estadounidense en marzo, después de que los acaudalados clientes a los que cortejaba para impulsar su vertiginoso crecimiento empezaran a retirar depósitos y dejaran al banco tambaleándose.

Las acciones del banco subían un 3,8% el viernes después de que Reuters informara de las conversaciones coordinadas por el Gobierno.

Las autoridades estadounidenses consideran preferible un acuerdo con el sector privado a que First Republic caiga en suspensión de pagos de la FDIC, según dos de las fuentes.

Sin embargo, muchas de las opciones propuestas —incluida la venta de activos o la creación de un "banco malo" que aislaría sus activos sumergidos— no han dado lugar hasta ahora a un acuerdo, añadieron las fuentes.

Cualquier solución tendría que venir acompañada de la cobertura de las pérdidas que First Republic o un posible adquirente del banco asumirían si se produjera una transacción. Estas pérdidas se derivarían de la cartera de préstamos y de renta fija de First Republic, cuyos activos de baja rentabilidad se reducirían para tener en cuenta una subida de los tipos de interés.

La estructura de la operación que tiene más posibilidades de rescatar a First Republic es un vehículo de propósito especial que separaría algunos de los activos de la entidad para que otros bancos los compraran, dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

Los bancos se han mostrado reacios a comprar estos activos con un descuento de mercado, y First Republic espera que las autoridades estadounidenses puedan convencerles de que participen o proporcionen algún tipo de respaldo gubernamental para un acuerdo, dijo una de las fuentes.

Las fuentes solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.

"Estamos manteniendo conversaciones con múltiples partes sobre nuestras opciones estratégicas sin dejar de atender a nuestros clientes", dijo First Republic en un comunicado.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC declinaron hacer comentarios.

Los bancos de Wall Street han estado tratando de encontrar una solución para First Republic desde que 11 de los mayores bancos de EEUU depositaron 30.000 millones de dólares en el banco el 16 de marzo para frenar una crisis bancaria regional que llevó a la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Las conversaciones para llegar a un acuerdo cobraron urgencia esta semana después de que First Republic revelara el lunes que en el primer trimestre había tenido una salida de depósitos de más de 100.000 millones de dólares. Aunque el banco dijo que sus depósitos se habían estabilizado, reveló que estaba perdiendo dinero porque tenía que sustituir los depósitos retirados por financiación con intereses de la Reserva Federal.

First Republic contempla un impacto importante, e incluso una pérdida total para los accionistas, como parte de las opciones que impedirían a los reguladores estadounidenses hacerse con su control, dijo una de las fuentes. Las acciones de First Republic han perdido el 95% de su valor desde que comenzó la crisis bancaria regional el 8 de marzo.

No se ha tomado ninguna decisión sobre el camino a seguir y no hay ningún acuerdo seguro, dijeron las fuentes.

(Reporte de Andrea Shalal en Washington y Nupur Anand en Nueva York; información adicional de David French; edición de Lananh Nguyen, Megan Davies, Gerry Doyle y Mark Porter; editado en español por Flora Gómez)