N.Y. Yankees 4, Texas 2

New York Texas ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 8 4 Totals 33 2 6 2 Volpe ss 4 0 1 1 Semien 2b 4 1 2 0 Judge rf 2 0 0 0 Grossman lf 4 1 1 0 Cabrera rf 2 0 0 0 Lowe 1b 3 0 1 0 Rizzo dh 4 0 1 0 García rf 3 0 0 0 LeMahieu 1b 4 1 1 1 Heim dh 4 0 0 1 Torres 2b 4 1 1 1 Duran 3b 4 0 2 1 Peraza 3b 2 1 0 0 J.Smith ss 4 0 0 0 Kiner-Falefa cf 4 0 0 0 Taveras cf 4 0 0 0 Trevino c 4 1 3 1 León c 3 0 0 0 Hicks lf 3 0 1 0

New York 030 000 001 — 4 Texas 000 002 000 — 2

DP_New York 0, Texas 1. LOB_New York 5, Texas 6. 2B_Lowe (10), Semien (5). HR_LeMahieu (3), Torres (4), Trevino (2).

IP H R ER BB SO

New York Cole W,5-0 6 2-3 6 2 2 1 8 King S,1-1 2 1-3 0 0 0 1 2

Texas Heaney L,2-2 6 4 3 3 1 6 Burke 2 3 0 0 0 0 Leclerc 1 1 1 1 0 1

HBP_Heaney 2 (Peraza,Peraza).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Ryan Blakney; Second, Jeremy Riggs; Third, Chris Guccione.

T_2:09. A_31,325 (40,000).