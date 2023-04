L.A. Angels 8, Oakland 7

Oakland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 35 7 7 6 Totals 32 8 10 8 Ruiz cf 4 1 0 0 Ohtani p-dh 5 2 3 1 Capel rf 4 1 0 0 Ward lf 3 1 1 0 Rooker dh 5 1 1 3 Trout cf 5 0 1 0 Peterson 2b 2 1 0 0 Rendon 3b 4 2 2 1 Diaz ph-2b 2 0 1 0 Renfroe rf 3 1 1 1 Langeliers c 5 2 2 2 Drury 1b-2b 2 1 2 3 Noda 1b 3 0 1 0 Rengifo 2b 3 0 0 1 Aguilar ph-1b 1 1 1 0 Neto ss 0 0 0 0 Díaz 3b 3 0 0 0 Urshela ss-1b 4 0 0 1 Kemp lf 3 0 0 0 Wallach c 3 1 0 0 Pérez ph-lf 1 0 1 1 Wade ss 1 0 0 0 K.Smith ph-ss 1 0 0 0

Oakland 000 500 020 — 7 Los Angeles 005 021 00x — 8

E_Rengifo (4). DP_Oakland 1, Los Angeles 0. LOB_Oakland 7, Los Angeles 8. 2B_Noda (4), Drury (5), Ohtani (4), Rendon (3). 3B_Ohtani (1). HR_Rooker (7), Langeliers (6), Drury (5). SB_Ruiz (10). SF_Renfroe (1).

IP H R ER BB SO

Oakland Sears L,0-2 4 1-3 6 6 6 2 4 C.Smith 0 1 1 1 2 0 Acevedo 1 2-3 2 1 1 0 2 Moll 1 0 0 0 1 0 Familia 1-3 1 0 0 1 1 Lovelady 2-3 0 0 0 0 1

Los Angeles Ohtani W,4-0 6 3 5 5 2 8 Moore H,7 1 0 0 0 1 1 Quijada H,5 1-3 3 2 1 0 0 Loup H,4 2-3 0 0 0 0 0 Estévez S,5-5 1 1 0 0 0 2

C.Smith pitched to 3 batters in the 5th.

HBP_Sears (Rendon), Ohtani 3 (Ruiz,Peterson,Díaz). WP_Ohtani(2).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Nate Tomlinson; Second, Sean Barber; Third, Jim Wolf.

T_3:03. A_21,741 (45,517).