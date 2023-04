Criptoladrón fotografiado en bañera de efectivo recibe 4 años

(Bloomberg) -- Un hombre de Ohio fotografiado descansando en una bañera llena de billetes de un dólar deberá cumplir cuatro años de prisión por robar 713 bitcóin de un dispositivo informático incautado por el Gobierno en un caso contra su hermano mayor.

Gary Harmon, de 31 años, fue sentenciado el jueves por la jueza de distrito de Estados Unidos Beryl Howell, en Washington, DC, donde se declaró culpable en enero. También acordó renunciar a las criptomonedas y otras propiedades valoradas en más de US$20 millones, dijo EE.UU.

Harmon admitió haber usado las credenciales de su hermano para recrear billeteras bitcóin almacenadas en un dispositivo en un casillero de evidencia del Servicio de Impuestos Internos en abril de 2020. Robó 713 criptomonedas valoradas en alrededor de US$4.9 millones. Esos bitcoines estaban entre los 4.877 tokens digitales incautados a su hermano, Larry, quien fue acusado en febrero de 2020 de lavar USD$311 millones en criptotransacciones en sitios de Darknet.

Después de que los bitcoines desaparecieron del dispositivo en poder del IRS, los agentes encontraron una foto en el teléfono celular de Gary Harmon que lo mostraba sonriendo en una tina llena de efectivo en un club nocturno. Los fiscales dicen que usó 68 bitcoines como garantía para un préstamo de US$1,2 millones y gastó una parte de eso para comprar un condominio de lujo en Cleveland.

Harmon asistió a dos audiencias de fianza de su hermano y se enteró en el tribunal de que el Gobierno carecía de la compleja “frase semilla” para acceder a la cartera de bitcóin que su hermano había almacenado en un dispositivo Trezor, según documentos judiciales. Alguien con esa frase y un PIN adicional podría tomar el control de los tokens desde otro dispositivo.

Los fiscales y el abogado de Harmon difirieron sobre el nivel de sofisticación requerido para llevar a cabo el robo, según muestran los documentos judiciales.

El abogado de Harmon escribió que “si bien la conducta fue ciertamente ilegal, prácticamente no es diferente ni más sofisticada que obtener la llave de una caja de seguridad y tomar el contenido de esa caja”.

Sin embargo, los fiscales respondieron escribiendo: “Si bien las analogías del mundo físico a menudo se quedan cortas para describir los incidentes cibernéticos, la conducta del acusado es más parecida a la versión análoga del uso de herramientas poderosas para hacer un túnel en silencio hasta la bóveda de un banco desde un edificio vecino y desviar todos los fondos, mientras las fuerzas del orden intentaban inútilmente abrir la puerta principal del banco”.

El abogado de Harmon dijo que su cliente ha soportado “condiciones extremadamente duras” durante sus 21 meses en la cárcel.

Larry Harmon se declaró culpable en 2021 y está esperando sentencia.

