Bromistas rusos engañan a Powell haciéndose pasar por Zelenski

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sostuvo una llamada con un par de bromistas rusos que se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según un vídeo difundido por la televisión estatal rusa.

En el vídeo, en el que aparentemente pensaba que estaba hablando con Zelenski, se ve a Powell respondiendo preguntas sobre temas que van desde las perspectivas de inflación hasta el banco central ruso. Había varios clips de unos 15 minutos de duración y no está claro si la grabación fue alterada.

“El presidente Powell participó en una conversación en enero con alguien que se hizo pasar por el presidente ucraniano”, dijo el jueves un portavoz de la Fed. “Fue una conversación amistosa y tuvo lugar en un contexto de nuestra posición de apoyo al pueblo ucraniano en estos momentos difíciles. No se discutió ninguna información sensible o confidencial”.

El portavoz añadió que “el asunto ha sido remitido a las autoridades competentes y, por respeto a sus esfuerzos, no haremos más comentarios.”

La Fed también dijo que el vídeo parece haber sido editado y no puede confirmar que sea auténtico.

Otros funcionarios

Aunque los comentarios parecían anodinos, es probable que el hecho de que la llamada falsa llegara hasta Powell genere dudas sobre la seguridad en la Reserva Federal.

Los bromistas, Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, apodados Vovan y Lexus, llevan años logrando engañar a políticos extranjeros para que hablen con ellos a pesar de sus a veces toscas suplantaciones.

La dupla es partidaria del presidente Vladímir Putin. Ya en 2018, el Reino Unido dijo que creía que el Kremlin estaba detrás de una llamada falsa al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. Los bromistas suelen publicar los vídeos con la intención de avergonzar a los líderes políticos occidentales.

A principios de este año, la dupla compartió una conversación con la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también haciéndose pasar por Zelenski, según un vídeo que publicaron.

“La presidenta aceptó esta conversación de buena fe, también para demostrar su apoyo a Ucrania y a su pueblo que se defiende de la guerra de agresión de Rusia”, dijo el jueves un portavoz del BCE.

La pareja también habló con la excanciller alemana Angela Merkel, haciéndose pasar por el expresidente ucraniano Petro Poroshenko. Merkel pareció sospechar en el vídeo de la llamada, pero no preguntó a las personas que llamaron al respecto.

El año pasado, la pareja engañó al presidente polaco Andrzej Duda haciéndole creer que estaba hablando con su homólogo francés Emmanuel Macron.

La llamada de Powell recibió amplia cobertura en los medios estatales rusos, que suelen deleitarse con los episodios embarazosos orquestados por la pareja. En su canal de la red social rusa VK le dedicaron un programa entero, con comentarios de Viktor Bout, el traficante de armas condenado en Estados Unidos que regresó a Rusia a finales del año pasado en un canje de prisioneros.

