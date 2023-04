Atlanta 6, Miami 4

Miami Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 5 4 Totals 33 6 9 5 Chisholm Jr. cf 4 1 1 1 Acuña Jr. rf 3 1 1 1 Cooper 1b 3 1 1 0 Olson 1b 5 1 1 1 Soler dh 3 0 0 0 Riley 3b 4 1 1 0 Arraez 2b 4 0 0 0 Murphy c 4 0 1 0 García lf 3 1 1 1 Solak pr 0 1 0 0 Sánchez rf 4 1 1 1 Tromp c 0 0 0 0 Berti 3b 3 0 1 1 Rosario lf 3 1 1 1 Stallings c 3 0 0 0 Albies 2b 2 1 1 0 Segura ph 1 0 0 0 Grissom ss 4 0 2 2 Hampson ss 4 0 0 0 Ozuna dh 4 0 1 0 Hilliard cf 4 0 0 0

Miami 011 101 000 — 4 Atlanta 000 002 04x — 6

E_Floro (1). LOB_Miami 5, Atlanta 8. 2B_Berti (4), Riley (4). 3B_Rosario (1). HR_Sánchez (1), Chisholm Jr. (5), García (3), Acuña Jr. (4), Olson (7).

IP H R ER BB SO

Miami Alcantara 5 2-3 4 2 2 3 6 Brazoban H,3 1 1-3 1 0 0 0 0 Floro L,1-1 BS,0-1 1-3 4 4 3 1 0 Nardi 2-3 0 0 0 1 2

Atlanta Elder 5 1-3 5 4 4 2 3 Tonkin W,2-1 2 2-3 0 0 0 2 2 Minter S,5-7 1 0 0 0 0 2

WP_Elder.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Nestor Ceja; Second, Alfonso Marquez; Third, Brian O'Nora.

T_2:28. A_30,282 (41,149).