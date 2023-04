Toronto 7, Chicago White Sox 0

Chicago Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 30 0 4 0 Totals 33 7 10 7 Robert Jr. cf 4 0 0 0 Springer rf 4 0 3 1 Benintendi lf 4 0 1 0 Bichette ss 4 0 1 0 Jiménez rf 4 0 0 0 Guerrero Jr. 1b 4 0 1 0 Sheets 1b 4 0 1 0 Varsho lf 4 0 0 0 Vaughn dh 3 0 0 0 Chapman 3b 3 1 1 0 Grandal c 3 0 0 0 Belt dh 3 1 0 0 Zavala c 0 0 0 0 Merrifield 2b 3 1 0 0 Burger 3b 3 0 1 0 Jansen c 4 3 3 4 Andrus ss 2 0 1 0 Kiermaier cf 4 1 1 2 González 2b 3 0 0 0

Chicago 000 000 000 — 0 Toronto 030 301 00x — 7

DP_Chicago 1, Toronto 1. LOB_Chicago 5, Toronto 5. 2B_Guerrero Jr. (3). 3B_Kiermaier (2). HR_Jansen 2 (3). SB_Springer (4), Merrifield (3).

IP H R ER BB SO

Chicago Clevinger L,2-2 5 7 6 6 3 3 Banks 3 3 1 1 0 2

Toronto Berríos W,2-3 7 4 0 0 1 9 Pearson 1 0 0 0 0 1 Bass 1 0 0 0 0 0

HBP_Pearson (Andrus).

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Chris Guccione; Second, Ryan Blakney; Third, David Rackley.

T_2:24. A_28,917 (49,282).