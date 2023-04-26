NBA Playoff Glance

All Times EDT
FIRST ROUND
(Best-of-7; x-if necessary)
Eastern Conference
Boston 3, Atlanta 2
Saturday, April 15: Boston 112, Atlanta 99
Tuesday, April 18: Boston 119, Atlanta 106
Friday, April 21: Atlanta 130, Boston 122
Sunday, April 23: Boston 129, Atlanta 121
Tuesday, April 25: Atlanta 119, Boston 117
Thursday, April 27: Boston at Atlanta, TBA
x-Saturday, April 29: Atlanta at Boston, TBA
Philadelphia 4, Brooklyn 0
Saturday, April 15: Philadelphia 121, Brooklyn 101
Monday, April 17: Philadelphia 96, Brooklyn 84
Thursday, April 20: Philadelphia 102, Brooklyn 97
Saturday, April 22: Philadelphia 96, Brooklyn 88
Miami 3, Milwaukee 1
Sunday, April 16: Miami 130, Milwaukee 117
Wednesday, April 19: Milwaukee 138, Miami 122
Saturday, April 22: Miami 121, Milwaukee 99
Monday, April 24: Miami 119, Milwaukee 114
Wednesday, April 26: Miami at Milwaukee, 9:30 p.m.
x-Friday, April 28: Milwaukee at Miami, TBA
x-Sunday, April 30: Miami at Milwaukee, TBA
New York 3, Cleveland 1
Saturday, April 15: New York 101, Cleveland 97
Tuesday, April 18: Cleveland 107, New York 90
Friday, April 21: New York 99, Cleveland 79
Sunday, April 23: New York 102, Cleveland 93
Wednesday, April 26: New York at Cleveland, 7 p.m.
x-Friday, April 28: Cleveland at New York, TBA
x-Sunday, April 30: New York at Cleveland, TBA
Western Conference
Sacramento 2, Golden State 2
Saturday, April 15: Sacramento 126, Golden State 123
Monday, April 17: Sacramento 114, Golden State 106
Thursday, April 20: Golden State 114, Sacramento 97
Sunday, April 23: Golden State 126, Sacramento 125
Wednesday, April 26: Golden State at Sacramento, 10 p.m.
Friday, April 28: Sacramento at Golden State, TBA
x-Sunday, April 30: Golden State at Sacramento, TBA
Phoenix 4, L.A. Clippers 1
Sunday, April 16: L.A. Clippers 115, Phoenix 110
Tuesday, April 18: Phoenix 123, L.A. Clippers 109
Thursday, April 20: Phoenix 129, L.A. Clippers 124
Saturday, April 22: Phoenix 112, L.A. Clippers 100
Tuesday, April 25: Phoenix 136, L.A. Clippers 130
x-Thursday, April 27: Phoenix at L.A. Clippers, TBA
x-Saturday, April 29: L.A. Clippers at Phoenix, TBA
L.A. Lakers 3, Memphis 1
Sunday, April 16: L.A. Lakers 128, Memphis 112
Wednesday, April 19: Memphis 103, L.A. Lakers 93
Saturday, April 22: L.A. Lakers 111, Memphis 101
Monday, April 24: L.A. Lakers 117, Memphis 111, OT
Wednesday, April 26: L.A. Lakers at Memphis, 7:30 p.m.
x-Friday, April 28: Memphis at L.A. Lakers, TBA
x-Sunday, April 30: L.A. Lakers at Memphis, TBA
Denver 4, Minnesota 1
Sunday, April 16: Denver 109, Minnesota 80
Wednesday, April 19: Denver 122, Minnesota 113
Friday, April 21: Denver 120, Minnesota 111
Sunday, April 23: Minnesota 114, Denver 108, OT
Tuesday, April 25: Denver 112, Minnesota 109