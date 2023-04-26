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NBA Playoff Glance

26 Abr, 2023
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All Times EDT

FIRST ROUND

(Best-of-7; x-if necessary)

Eastern Conference

Boston 3, Atlanta 2

Saturday, April 15: Boston 112, Atlanta 99

Tuesday, April 18: Boston 119, Atlanta 106

Friday, April 21: Atlanta 130, Boston 122

Sunday, April 23: Boston 129, Atlanta 121

Tuesday, April 25: Atlanta 119, Boston 117

Thursday, April 27: Boston at Atlanta, TBA

x-Saturday, April 29: Atlanta at Boston, TBA

Philadelphia 4, Brooklyn 0

Saturday, April 15: Philadelphia 121, Brooklyn 101

Monday, April 17: Philadelphia 96, Brooklyn 84

Thursday, April 20: Philadelphia 102, Brooklyn 97

Saturday, April 22: Philadelphia 96, Brooklyn 88

Miami 3, Milwaukee 1

Sunday, April 16: Miami 130, Milwaukee 117

Wednesday, April 19: Milwaukee 138, Miami 122

Saturday, April 22: Miami 121, Milwaukee 99

Monday, April 24: Miami 119, Milwaukee 114

Wednesday, April 26: Miami at Milwaukee, 9:30 p.m.

x-Friday, April 28: Milwaukee at Miami, TBA

x-Sunday, April 30: Miami at Milwaukee, TBA

New York 3, Cleveland 1

Saturday, April 15: New York 101, Cleveland 97

Tuesday, April 18: Cleveland 107, New York 90

Friday, April 21: New York 99, Cleveland 79

Sunday, April 23: New York 102, Cleveland 93

Wednesday, April 26: New York at Cleveland, 7 p.m.

x-Friday, April 28: Cleveland at New York, TBA

x-Sunday, April 30: New York at Cleveland, TBA

Western Conference

Sacramento 2, Golden State 2

Saturday, April 15: Sacramento 126, Golden State 123

Monday, April 17: Sacramento 114, Golden State 106

Thursday, April 20: Golden State 114, Sacramento 97

Sunday, April 23: Golden State 126, Sacramento 125

Wednesday, April 26: Golden State at Sacramento, 10 p.m.

Friday, April 28: Sacramento at Golden State, TBA

x-Sunday, April 30: Golden State at Sacramento, TBA

Phoenix 4, L.A. Clippers 1

Sunday, April 16: L.A. Clippers 115, Phoenix 110

Tuesday, April 18: Phoenix 123, L.A. Clippers 109

Thursday, April 20: Phoenix 129, L.A. Clippers 124

Saturday, April 22: Phoenix 112, L.A. Clippers 100

Tuesday, April 25: Phoenix 136, L.A. Clippers 130

x-Thursday, April 27: Phoenix at L.A. Clippers, TBA

x-Saturday, April 29: L.A. Clippers at Phoenix, TBA

L.A. Lakers 3, Memphis 1

Sunday, April 16: L.A. Lakers 128, Memphis 112

Wednesday, April 19: Memphis 103, L.A. Lakers 93

Saturday, April 22: L.A. Lakers 111, Memphis 101

Monday, April 24: L.A. Lakers 117, Memphis 111, OT

Wednesday, April 26: L.A. Lakers at Memphis, 7:30 p.m.

x-Friday, April 28: Memphis at L.A. Lakers, TBA

x-Sunday, April 30: L.A. Lakers at Memphis, TBA

Denver 4, Minnesota 1

Sunday, April 16: Denver 109, Minnesota 80

Wednesday, April 19: Denver 122, Minnesota 113

Friday, April 21: Denver 120, Minnesota 111

Sunday, April 23: Minnesota 114, Denver 108, OT

Tuesday, April 25: Denver 112, Minnesota 109

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