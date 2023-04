Ministro del Interior pide "paciencia" sobre reaparición de López Obrador

Ciudad de México, 26 abr. El titular de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México, Adán Augusto López, pidió este miércoles "paciencia" sobre la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva tres días sin emitir mensajes tras su contagio de covid-19 que comunicó el domingo a través de Twitter.

El ministro, que sustituye al presidente en las conferencias de prensa diarias que suele dar López Obrador, aseguró que el gobernante está "muy bien, recuperándose".

Esto lo dijo al salir de una reunión en el Palacio Nacional, residencia del mandatario, con los gobernadores de los estados mexicanos en la que, aseguró, se analizó el avance de la estrategia nacional de seguridad y se evaluó la implementación de los programas del bienestar.

También detalló que el presidente no estuvo presente y tampoco envió ningún mensaje a los gobernadores. "El objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores", dijo al ser preguntado por la prensa a la salida del encuentro.

Sobre la expectación que existe sobre el estado de salud de López Obrador, dijo: "Yo creo que la tranquilidad es que todos los mexicanos sabemos que resultó con contagio de covid-19 y que está recuperándose".

El minisstro fue cuestionado por la prensa por qué a cuatro días de contagio el presidente no ha aparecido públicamente.

-"Yo lo he visto, no se dónde no haya aparecido; ya aparecerá, tengan paciencia", dijo López Hernández.

Esta mañana, Adán Augusto López detalló que López Obrador retomará sus actividades antes del fin de semana.

“Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de su afección”, aseguró en la conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones ocurren mientras crece la inquietud en México por la salud de López Obrador, quien no ha publicado fotografías o vídeos tras revelar su infección de covid-19 el domingo.

El presidente, de 69 años, ya había contraído la covid-19 dos veces, la primera en enero de 2021 y la segunda en enero de 2022, y en ambas ocasiones publicó imágenes desde el aislamiento.

Además, el gobernante mexicano padece de hipertensión, en enero de 2022 tuvo un cateterismo, una exploración en el corazón, y en diciembre de 2013 sufrió un infarto agudo de miocardio, por lo que entonces se le practicó una cirugía coronaria. EFE

ia/jmrg/mmg