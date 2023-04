Miércoles, 26 de abril de 2023 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Zelenski pide combatir “chantaje nuclear” ruso en el aniversario de Chernóbil

Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió hoy a la comunidad internacional que haga todo lo posible para evitar que Rusia utilice instalaciones nucleares para hacer “chantaje”, en un mensaje publicado en Twitter con motivo del trigésimo séptimo aniversario del desastre de Chernóbil. “Hace 37 años, el accidente de la central nuclear de Chernóbil dejó una herida inmensa en todo el mundo”, escribió Zelenski, quien recordó también que el lugar en el que se produjo la catástrofe fue ocupado por los rusos y recuperado por las tropas ucranianas “hace más de un año”.

COLOMBIA GOBIERNO

El presidente colombiano pide la renuncia protocolaria de su gabinete

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas sociales que impulsa su Gobierno. Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia, que no dieron más detalles sobre la decisión del mandatario en el que sería la segunda remodelación de su Gobierno tras la salida en febrero pasado de los entonces ministros de Educación, Cultura y Deporte.

ESPAÑA BRASIL

Sánchez recibe a Lula para abordar la relación bilateral y la paz en Ucrania

Madrid. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este miércoles al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para mantener un encuentro en el que pretenden reforzar la cooperación bilateral e intercambiar puntos de vista sobre cómo buscar la paz en Ucrania. Lula llegó el martes a Madrid en su primera visita a España en la actual etapa de su mandato procedente de Lisboa, donde realizó otra visita oficial.

INDIA MAOISTAS

Al menos once muertos en un atentado maoísta en el este de la India

Nueva Delhi. Al menos diez militares y un conductor murieron este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo de la guerrilla maoísta en el estado de Chhattisgarh, en el este de la India. "Lamento la noticia de la muerte de diez de nuestros miembros de la Guardia de Reserva del Distrito (DRG, en inglés) y un conductor debido a la explosión de un artefacto explosivo", dijo el jefe de Gobierno de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, en un comunicado.

SINGAPUR PENA DE MUERTE

Singapur ejecuta a un preso por traficar con un kilogramo de marihuana

Singapur. Un singapurense de origen tamil, Tangaraju Suppiah, fue ahorcado este miércoles en la ciudad-Estado asiática por ser cómplice en el tráfico de un kilogramo de marihuana, la primera ejecución en la isla en lo que va de año. Tangaraju fue ejecutado mediante la horca, el método empleado por Singapur, alrededor de las 6.00 hora local (22.00 GMT) en la prisión isleña de Changi, confirmó hoy a EFE Kokila Annamalai, portavoz de la oenegé Transformative Justice Collective, que aboga por la derogación de la pena capital en el próspero país del Sudeste Asiático.

SUDÁN REBELIÓN

Calma tensa en Jartum en el segundo día de tregua mientras se aceleran evacuaciones

Jartum. Una calma tensa prosigue este miércoles en Jartum en el segundo día de la tregua de 72 horas acordada con la mediación de Estados Unidos, mientras se han acelerado las operaciones de evacuación por aire y mar, así como el éxodo hacia zonas más seguras de miles de habitantes de la capital sudanesa. Según pudo comprobar EFE, se oyen desde primera hora de la mañana explosiones y tiroteos esporádicos en el norte y el oeste de Jartum, aunque sin que se informara de combates o víctimas como ocurría en anteriores treguas entre el Ejército y el poderoso grupo de Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

EEUU COREA DEL SUR

EE.UU. y Corea del Sur impulsarán su cooperación frente a amenazas nucleares

Washington. Estados Unidos y Corea del Sur acordaron este miércoles impulsar su cooperación en materia de seguridad para hacer frente a posibles amenazas nucleares por parte de Corea del Norte. El acuerdo, conocido como la Declaración de Washington y anunciado como parte de la visita de Estado del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a la Casa Blanca, incluye la creación de un mecanismo de consulta bilateral para que las autoridades de Corea del Sur tengan un "mayor conocimiento" de los planes de EE.UU. ante un posible ataque norcoreano.

SUDÁFRICA CPI

La Presidencia de Sudáfrica aclara que el país no se retirará de la CPI

Johannesburgo. La Presidencia de Sudáfrica señaló hoy que el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) “rescindió” la posibilidad de la retirada del país del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), pese a que el presidente Cyril Ramaphosa indicó este martes lo contrario “erróneamente”. “Después del debate público y los pronunciamientos sobre la participación de Sudáfrica en la CPI, la Presidencia desea clarificar que Sudáfrica sigue siendo signataria del Estatuto de Roma y continuará haciendo campaña por una aplicación igualitaria y coherente del derecho internacional”, indicó la Presidencia en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

EEUU AFGANISTÁN

EE.UU. confirma que los talibanes mataron al líder del atentado de Kabul de 2021

Washington. Estados Unidos confirmó que los talibanes mataron recientemente al terrorista que ideó el atentado suicida del aeropuerto de Kabul, que en 2021 se cobró la vida de al menos 170 civiles afganos y 13 soldados estadounidenses. Según medios como The Washington Post o The New York Times, que citaron a cargos del Gobierno de Joe Biden, analistas de los servicios de inteligencia de EE.UU. descubrieron a comienzos de abril que el terrorista, un líder de la rama afgana del Estado Islámico (EI), murió en una operación de los talibanes en Afganistán.

PREMIOS PRINCESA ARTES

La actriz Meryl Streep gana el Premio Princesa de las Artes

Oviedo (España). La actriz estadounidense Meryl Streep, la intérprete más veces nominada a los Óscar y a los Globo de Oro de la historia, fue distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La emblemática y polifacética actriz, también reconocida por su activismo social, humanitario, feminista y ambientalista, ha sido galardonada a lo largo de su extensa carrera con tres Premios Óscar y cuenta con nueve Globos de Oro, además de dos Bafta de la Academia Británica. EFE

