Miércoles, 26 de abril de 2023 (08.00 GMT)

COLOMBIA GOBIERNO

El presidente colombiano pide la renuncia protocolaria de su gabinete

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas sociales que impulsa su Gobierno. Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia, que no dieron más detalles sobre la decisión del mandatario en el que sería la segunda remodelación de su Gobierno tras la salida en febrero pasado de los entonces ministros de Educación, Cultura y Deporte.

VENEZUELA DIÁLOGO

Conferencia insta a elecciones libres en Venezuela y a levantar sanciones

Bogotá. La Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela concluyó en Bogotá con una declaración en la que los países participantes coinciden en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre el país caribeño. El canciller colombiano, Álvaro Leyva, informó que los 18 países asistentes a la reunión -en la que no participaron ni chavismo ni oposición- subrayaron la necesidad también de continuar el proceso de negociación facilitado por Noruega que tuvo lugar en México.

VENEZUELA DIÁLOGO

La UE, dispuesta a revisar sanciones personales en Venezuela si hay comicios libres

Bogotá, 25 abr. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo a EFE que el bloque comunitario está dispuesto a revisar las sanciones personales contra altos cargos del chavismo si avanza "la normalización democrática" en Venezuela y hay "elecciones libres, transparentes e inclusivas". "Estamos incluso dispuestos a revisar las sanciones personales que hemos aplicado. La UE no tiene sanciones de tipo económico que afecten a la población, pero tiene que haber un proceso coordinado, un proceso de calendario mutuamente aceptable por las partes", dijo Borrell durante la Conferencia internacional sobre Venezuela celebrada en Bogotá.

UCRANIA GUERRA

Lavrov se muestra pesimista sobre la renovación del acuerdo del grano

Naciones Unidas. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró pesimista sobre la renovación del llamado "acuerdo del grano" entre Rusia y Ucrania, auspiciado por la ONU y Turquía, y que permite exportar cereal y otros productos agrícolas por un corredor seguro en el mar Negro. En rueda de prensa en la ONU al término de su visita de dos días, Lavrov se refirió en varias ocasiones de forma muy crítica al funcionamiento del acuerdo -firmado en julio de 2022 y cuyo último plazo expira el 18 de mayo- y al ser preguntado si ya no tenía esperanzas de renovarlo, respondió irónicamente a la periodista: "Vaya, parece usted psicóloga".

TAIWÁN AVIACIÓN

Cierran una pista del aeropuerto de Taipéi por sospecha de explosivos en un vuelo

Pekín. Las autoridades taiwanesas cerraron hoy una pista del aeropuerto internacional de Taoyuan, el mayor de la isla, tras recibir un aviso sobre la presencia de explosivos en un vuelo procedente de Pekín que tras aterrizar permanece estacionado en el aeródromo, informaron medios locales. El aeropuerto recibió un aviso de los supuestos explosivos en el vuelo CA185 de Air China que cubría la ruta entre la capital china y la taiwanesa, según la agencia oficial CNA.

PRIMERO DE MAYO CUBA

Cuba suspende el desfile del 1 de mayo ante la crisis de combustible

La Habana. Cuba no celebrará su tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores el primero de mayo en la Plaza de la Revolución por la crisis de combustible que lleva varias semanas afectando al país, anunciaron fuentes sindicales. En su lugar se celebrarán actos de menor entidad en "comunidades, centros laborales y estudiantiles durante varios días y desfiles en los municipios del país". El principal tendrá lugar en el Malecón de La Habana. Se trata de la primera vez desde el triunfo de la revolución (1959) que se suspende el desfile del 1 de mayo por motivos económicos.

SINGAPUR PENA DE MUERTE

Singapur ejecuta a un preso por traficar con un kilogramo de marihuana

Singapur. Un singapurense de origen tamil, Tangaraju Suppiah, fue ahorcado este miércoles en la ciudad-Estado asiática por ser cómplice en el tráfico de un kilogramo de marihuana, la primera ejecución en la isla en lo que va de año. Tangaraju fue ejecutado mediante la horca, el método empleado por Singapur, alrededor de las 6.00 hora local (22.00 GMT) en la prisión isleña de Changi, confirmó hoy a EFE Kokila Annamalai, portavoz de la oenegé Transformative Justice Collective, que aboga por la derogación de la pena capital en el próspero país del Sudeste Asiático.

SUDÁN REBELIÓN

La ONU avisa que el conflicto en Sudán puede poner en riesgo a toda la región

Naciones Unidas. El conflicto entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) puede desestabilizar toda la región y detonar una gran crisis que se haga notar durante años, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres. "Contemplar una guerra prolongada y a gran escala es insoportable", dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad, reunido para analizar la crisis en el país africano, que dura ya diez días y que, según Naciones Unidas, se ha cobrado la vida de 427 civiles y causado heridas a 3.700, en un cálculo conservador.

EEUU AFGANISTÁN

EE.UU. confirma que los talibanes mataron al líder del atentado de Kabul de 2021

Washington. Estados Unidos confirmó que los talibanes mataron recientemente al terrorista que ideó el atentado suicida del aeropuerto de Kabul, que en 2021 se cobró la vida de al menos 170 civiles afganos y 13 soldados estadounidenses. Según medios como The Washington Post o The New York Times, que citaron a cargos del Gobierno de Joe Biden, analistas de los servicios de inteligencia de EE.UU. descubrieron a comienzos de abril que el terrorista, un líder de la rama afgana del Estado Islámico (EI), murió en una operación de los talibanes en Afganistán.

JAPÓN LUNA

La misión privada nipona Ispace da por fallido su intento de aterrizaje lunar

Tokio. La firma aeroespacial nipona Ispace concluyó que su misión Hakuto-R no pudo completar este martes su aterrizaje en la superficie lunar como estaba previsto, tras perder el contacto con la nave momentos antes de llegar a su destino y no haber logrado restablecerlo. La sonda lunar debía haber llegado a su destino a las 16:41 GMT del martes, según los cálculos de la empresa nipona, que retransmitió en directo el intento de aterrizaje en la Luna. De haberse completado con éxito habría sido el primero logrado por una misión privada. EFE

int-pi