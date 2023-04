Ejército dice ex dictador sigue detenido tras fuga asesores buscados por CPI

Jartum, 26 abr. El Ejército de Sudán afirmó este miércoles que el ex dictador Omar al Bashir sigue detenido junto con algunos de sus asesores militares y civiles tras la fuga de miles de reclusos, incluidos antiguos responsables buscados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, a raíz de los combates iniciados el pasado día 15 en el país.

Según un comunicado de la Comandancia de las Fuerzas Armadas, Al Bashir y cuatro de sus ex asesores se encuentran en un hospital militar de la ciudad de Um Dorman, vecina de Jartum, desde antes de los combates entre el Ejército y el grupo paramilitar las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), "y siguen allí bajo protección de la Policía" sudanesa.

La nota del Ejército llega después de que circulara por las redes una grabación atribuida al ex ministro del Interior y próximo asesor del ex mandatario, Ahmed Haruon, uno de los acusados por la CPI de haber cometido crímenes de guerra, en la que aseguraba haber escapado junto con otros ex funcionarios de la cárcel de Kobar, en el norte de la capital.

En esa cárcel estaban retenidos una veintena de miembros de la cúpula del ex mandatario, derrocado en abril de 2019 después de treinta años en el poder, que fueron juzgados por enriquecimiento ilícito y por haber perpetrado un golpe de Estado militar en 1989.

Al Bashir, así como su mano derecha y ex vicepresidente, Bakri Hasan Saleh, y el ex ministro de Defensa, Abdelrahim Husein, además de otros dos antiguos responsables de su régimen, "están recluidos en un hospital militar por sus circunstancias de salud y siguen en el mismo bajo la custodia y responsabilidad de la Policía Judicial", afirmó la nota del Ejército.

La CPI reclama la detención y entrega de Al Bashir, Husein y Haroun, entre otros antiguos responsables sudaneses, por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la guerra civil que tuvo lugar en Darfur entre 2003 y 2008 y que costó la vida al menos a 300.000 personas, según la ONU.

El Gobierno de transición en Sudán se había comprometido en junio de 2021 a entregar a los antiguos responsables de Al Bashir a la CPI, pero ese gabinete fue derrocado por el golpe de los militares de octubre de ese mismo años.

Tras la grabación de Haroun, en la que llamaba a los sudaneses a apoyar al Ejército contra las FAR, las Fuerzas Armadas acusaron a sus rivales paramilitares de atacar varias cárceles de Jartum y otras regiones sudanesas y permitir la fuga de miles de reclusos para provocar un estado de inseguridad en el país. EFE

