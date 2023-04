Bonos y peso Colombia caen; coalición gobernante se desintegra

(Bloomberg) -- Los activos colombianos caen mientras el presidente, Gustavo Petro, prepara una reorganización del gabinete luego de una serie de reveses legislativos que, dijo, representan la desintegración de su coalición gobernante.

El peso se debilitó un 1,4% en las primeras operaciones del miércoles, liderando las pérdidas entre las principales monedas, mientras que los bonos en dólares del país registraron caídas en un índice de deuda soberana de mercados emergentes de Bloomberg. Los bonos con vencimiento en 2051 y 2042 fueron los de peor desempeño, con una caída de 1,6 centavos por dólar.

El martes por la noche, Petro pidió a sus ministros que renunciaran ante una probable reorganización. José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda favorable al mercado, dijo en respuesta por escrito a preguntas que cumplirá con la solicitud de Petro, de conformidad con el protocolo, y esperará la decisión del presidente. Analistas de Citigroup comentaron que es poco probable que Ocampo deje el gabinete.

El primer presidente izquierda de Colombia intenta reformar el modelo económico de la nación impulsando los derechos de los trabajadores y aumentando el papel del Estado en la provde isión de atención médica y las pensiones. Pero su coalición mayoritaria se ha fracturado y se enfrenta a una fuerte oposición, incluso de aliados en el Congreso y de miembros de su propio gabinete.

El replanteamiento se produce después de que los legisladores eliminaran un artículo del plan de desarrollo de Petro que permitiría al Gobierno comprar tierras para agricultores como parte de un acuerdo de paz con grupos armados ilegales. El presidente dijo que su coalición de Gobierno había terminado.

“Este Gobierno de emergencia tiene que instalarse dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra”, dijo Petro, en un discurso en el suroeste del país.

Tal Gobierno “no significa un decreto de emergencia, sino que significa funcionarios y equipos trabajando arduamente, día y noche, todos los días, para lograr nuestros objetivos”, dijo.

Si bien es probable que Ocampo se quede, la ruptura en la coalición del Gobierno perjudicará aún más su capacidad para aprobar reformas de gran alcance, según Citigroup.

También el martes por la noche, una comisión del Congreso aprobó el texto de un proyecto de ley de salud cuya votación se realizará luego de los debates en ambas cámaras. Sin embargo, varios grupos clave en el Congreso, incluidos liberales, conservadores y el Partido U, ordenaron a sus miembros que no respaldaran la iniciativa propuesta por el Gobierno, en otro golpe para Petro.

En publicaciones en Twitter, Petro atacó a legisladores que se habrían enriquecido con dinero público.

--Con la colaboración de Andrea Jaramillo, Maria Elena Vizcaíno y Ezra Fieser.

