99-88. El Casademont frena al Manresa y certifica prácticamente la salvación

Zaragoza, 26 abr. El Casademont Zaragoza frenó la gran racha del Baxi Manresa, que acumulaba seis victorias en los últimos ocho encuentros, y con un triunfo forjado en un gran tercer cuarto en el que marcó un parcial de 35-14, alcanza los once partidos ganados esta temporada que le dejan prácticamente fuera del peligro del descenso.

El equipo aragonés, que está completando una excelente segunda vuelta pero había aplazado la permanencia debido a las dos derrotas sufridas en la dos últimas jornadas, esta vez sí supo imponerse, y lo hizo con contundencia, a un rival directo por dicha lucha que llegaba a la capital aragonesa en una gran dinámica pero que en un nefasto tercer cuarto se dejo escapar sus opciones de victoria.

Con once victorias y la diferencia particular ganada a la mayoría de los equipos de la zona baja, la permanencia no es matemática pero sí virtual para los de Porfirio Fisac, mientras que el Manresa tendrá que seguir luchando ya que solo cuenta con un triunfo de ventaja sobre la zona de descenso que marca el Covirán Granada.

El conjunto visitante aprovechó varios instantes de despiste del Casademont Zaragoza para marcharse en el marcador mediado el primer cuarto.

Dani Pérez anotó tres triples de forma consecutiva completamente solo que despegaron a los catalanes hasta los diez puntos de renta (6-16) en el minuto cinco, aunque el conjunto de Porfirio Fisac apostó por su juego interior (16 de los 22 puntos con los que acabó el primer periodo fueron en la pintura) para recortar diferencias y devolver la igualdad al electrónico.

El equipo aragonés continuó la remontada en el segundo parcial gracias a su dominio del rebote y, de nuevo, a su contundencia en la pintura en la que nuevamente se mostró intratable con 20 de los 27 puntos anotados en la zona ante un Manresa que llegó a estar diez puntos abajo (47-37) en el minuto 19 aunque fue capaz de minimizar daños con un 2-6 en los últimos sesenta segundos antes del descanso.

El conjunto maño regresó de vestuarios con una tremenda energía en defensa y gran acierto en ataque, especialmente en los triples, que propiciaron el despegue en el marcador de manera contundente llegando a tener una máxima renta de 25 puntos (79-54) que dejó sentenciado el encuentro.

En el último parcial la relajación maña por el amplio resultado permitió al equipo catalán recortar diferencias en el marcador para maquillar el resultado.

- Ficha técnica:

99 - Casademont Zaragoza (22+27+35+15): Jovic (11), Wright (14), Sant-Roos (12), Simanic (8), Hlinason (9) -cinco inicial- Yusta (19), Ponitka (8), Aso (-), Nguirane (-), Mekowulu (9) e Iván Cruz (9).

88 - Baxi Manresa (24+19+15+30): Dani Pérez (9), Guillem Jou (4), Geben (4), Badio (11), Robinson (5) -cinco inicial- Waczynski (4), Harding (15), Dani García (5), Steinbergs (6), Ferrari (9), Olumuyiwa (2) y Vaulet (14).

Arbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Arnau Padrós. Sin excluidos.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 3.630 espectadores.EFE

ep/asc

(foto)