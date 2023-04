Famosos, Biden y Obama rinden homenaje a Harry Belafonte

ARCHIVO - El actor y activista Harry Belafonte habla ante una multitud en el Monumento a Lincoln en Washington durante una marcha juvenil por la integración, el 25 de octubre de 1958. Belafonte murió el 25 de abril de 2023 por insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York. Tenía 96 años. (Foto AP/Charles Gorry, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Numerosos líderes de los derechos civiles y del mundo del espectáculo lamentaron la muerte de Harry Belafonte. El cantante del éxito “Banana Boat Song (Day-O)” e ícono de la lucha por los derechos civiles, murió el martes a los 96 años. Como destacado activista, cantante carismático, actor de Hollywood, estrella de Broadway y artista negro pionero, la pérdida de Belafonte se sintió en múltiples sectores de Estados Unidos. ___

“Jill y yo lamentamos el fallecimiento de un estadounidense pionero que usó su talento, su fama y su voz para ayudar a redimir el alma de nuestra nación. Harry Belafonte nació de padres caribeños en Harlem, Nueva York, el 1 de marzo de 1927, cuando la segregación era el orden de la sociedad estadounidense. Para beneficio de nuestra Nación, Harry nunca aceptó esas narrativas falsas y límites injustos. Dedicó toda su vida a romper barreras y unir divisiones. ... Los logros de Harry Belafonte son legendarios y perdurará su legado de defensa vocal, compasión y respeto por la dignidad humana. Será recordado como un gran estadounidense”. — Presidente Joe Biden.

___

“Harry Belafonte fue una leyenda que rompió barreras y usó su plataforma para impulsar a otros. Vivió una buena vida, transformando las artes al tiempo que defendía los derechos civiles. Y lo hizo todo con su característica sonrisa y estilo. Michelle y yo enviamos nuestro amor a su esposa, hijos y fans”. — Expresidente Barack Obama.

___

“Fuiste un padre complicado que vivió una de las vidas más plenas de la historia humana. Estoy muy agradecida y me siento afortunada de haber estado y estar tan cerca de ti. Saber cuánto me amabas y que estabas orgulloso de mi camino. Siempre me dijiste que nunca olvidara cuánto me amas y estoy agradecido de que supieras cuánto me encantó escucharlo. Podrías ser duro y aterrador, podrías ser fuerte y estratégico. Pero cuando me atrajiste, cerca de tu corazón, el abrazo fue eterno. Viviste con propósito y todos somos mejores por tus contribuciones”. — Gina Belafonte, hija de Belafonte.

___

“Que Dios tenga a mi querido amigo Harry Belafonte descansando en paz. Estamos perdiendo a nuestros gigantes por todas partes. Tenemos que celebrar a nuestros mayores mientras están con nosotros”. — Spike Lee, quien dirigió la última película de Belafonte, “BlacKkKlansman” (“Infiltrado en el KKKlan”) de 2018.

___

“Otro ‘GRAN ÁRBOL’ ha caído: Harry Belafonte, un Pionero y Héroe para todos nosotros. Gracias por su música, su arte, su activismo, su lucha por los derechos civiles y la justicia, especialmente por arriesgar su vida en el pasado para conseguir dinero para el movimiento. Tu presencia en la Tierra nos ha bendecido a todos” — Oprah Winfrey.

___

“Harry Belafonte fue un verdadero mentor y amigo. Me rompe el corazón saber de su muerte, pero me siento inspirado por la larga y fructífera vida que llevó. Se dio cuenta de que su plataforma le dio la capacidad de afectar el cambio. La usó para hacer avanzar el movimiento de los derechos civiles y sacar a otros de los márgenes. Atesoro el tiempo que nos dio a mí y a otros para guiarnos y corregirnos. Fue un artista que cambió la cultura, un activista que cambió la historia y un intelectual inigualable. Descanse en paz y en poder Sr. B” — Reverendo Al Sharpton.

___

“Cuando era niña, Harry Belafonte estuvo para mi familia de manera muy compasiva. De hecho, pagó la niñera para mí y mis hermanos. ... No lo olvidaré. Descanse bien, señor” — Bernice King, hija del reverendo Martin Luther King Jr.

___

“Usaste tu perfil y talentos para dejar un legado de activismo, de esperanza, de dignidad... de excelencia. Gracias por tu visión y talento. Gracias por ser un faro. Ahora estás entre nuestros bellos antepasados... ¡Continúa guiándonos!” — Actriz Viola Davis.

___

“Representó muchas cosas para nosotros: música calipso divertida, actuación emblemática (lo conocí como Geechie Dan en la icónica ‘Uptown Saturday Night’ cuando era niño), pero lo más importante es que me enseñó a pensar en términos de ‘NOSOTROS’, no ‘Yo’. Eso se quedó conmigo. Si hay una lección que podemos aprender de él es ‘¿qué puedo hacer para ayudar a la humanidad?’ ¡Gracias, Harry Belafonte! — Músico y cineasta Questlove.

___

“El fallecimiento del ícono de los derechos civiles Harry Belafonte deja un vacío devastador en la comunidad por la justicia racial. Antes de su ascenso, ningún artista había usado la plataforma y los recursos que su fama le brindaba para lograr tanto. Su apoyo personal y financiero fue fundamental para todos los eventos importantes del Movimiento por los Derechos Civiles, desde los ‘Freedom Rides’ y la Campaña de Birmingham hasta la Marcha en Washington y el Verano de la Libertad de registro de votantes. Cada estadounidense que trabaja por la justicia racial se inspira en su compromiso inquebrantable”. — Marc H. Morial, presidente y director general de National Urban League.

___

“Harry Belafonte fue un abanderado, en la tradición de (Paul) Robeson, por el arte generacional y profundamente informado, en el compromiso social y el compromiso político. Quizás el último de una gran tribu. Tan inteligente como guapo. Estuvo en el momento a lo largo de su vida. Qué hombre”. — Actor Jeffrey Wright.

___

“Si piensas en lo que significa ser un artista y un activista, él fue literalmente el epítome de lo que era. No sé si la gente sabe cuánto hizo. Tan talentoso como artista, como intérprete, pero usó su plataforma de una manera casi subversiva porque colaba mensajes allí, mensajes revolucionarios, cuando la gente pensaba que sólo estaba cantando sobre los buenos tiempos en las islas. Siempre inyectaba mensajes de protesta y revolución en todo lo que hacía, y no solo eso, sino que utilizaba sus recursos. Es uno de los artistas más exitosos de su tiempo. Usó esos recursos para financiar el movimiento por los derechos civiles”. — Musico John Legend, en la conferencia Time100.

___

“Era más que un cantante, más que un actor y más que un hombre”. — El rapero y actor Ice Cube.

___

“Harry Belafonte no sólo le dijo la verdad al poder, la gritó, la cantó, hizo que la gente escuchara la verdad. Este gran hijo de Harlem deja un legado en las artes y los derechos civiles que ha cambiado el mundo para mejor”.— Alcalde de Nueva York Eric Adams.

___

“Harry Belafonte fue un hombre valiente que arriesgó su vida y su tesoro para luchar contra aquellos dispuestos a asesinar para negar a los negros nuestra libertad de existir. Dio voz a las canciones del corazón no cantadas que el hombre común siente, pero nunca pronuncia. Dio su voz a los sin voz. Ahora es nuestro ancestro”. — Actor Wendell Pierce.

___

“Gracias, Sr. B, por todos sus años de mentoría, orientación y toda una vida de activismo luchando por un futuro mejor para todos nosotros”. — Ex astro de la NFL y activista Colin Kaepernick.

___

“Los artistas que se unen para usar su arte para hacer un cambio transformador en el mundo... es uno de los grandes beneficios de vivir una vida pública. Harry Belafonte ejemplificó esto y utilizó cada aspecto de su inconmensurable talento, aplicándolo específicamente a la difícil situación de otros seres humanos y sus derechos civiles”. — Actriz Jamie Lee Curtis, quien publicó una imagen de un número de la revista Ebony de 1953 con Belafonte y sus padres, los actores Tony Curtis y Janet Leigh.

___

“Estoy profundamente triste por la pérdida de mi muy querido hermano, el gran Harry Belafonte. Su genio artístico, coraje moral y alma amorosa vivirán para siempre”. — el activista por los derechos civiles y académico Cornel West.

ARCHIVO - El actor, cantante y activista Harry Belafonte del documental "Sing Your Song", posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el 21 de enero de 2011. Belafonte murió el martes de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York. Tenía 96. (AP Photo/Victoria Will, archivo)

ARCHIVO- El actor y cantante Harry Belafonte posa para un retrato en un estudio en Nueva York el 1 de noviembre de 2001. Belafonte murió el 25 de abril de 2023 por una insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York. Tenía 96 años. (Foto AP/Leslie Hassler, archivo)