Colorado 6, Cleveland 0

Colorado Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 10 6 Totals 30 0 4 0 Blackmon dh 4 0 0 0 Kwan lf 4 0 3 0 Profar lf 5 1 2 3 Rosario ss 4 0 0 0 Bryant rf 4 0 2 0 Ramírez 3b 4 0 0 0 Cron 1b 5 0 0 0 Bell dh 3 0 0 0 Díaz c 4 1 1 0 Giménez 2b 3 0 0 0 Moustakas 3b 4 2 3 0 Gonzalez rf 3 0 0 0 Trejo 2b 4 0 1 1 Brennan ph 1 0 0 0 Doyle cf 3 1 0 0 Naylor 1b 3 0 0 0 Tovar ss 4 1 1 2 Zunino c 2 0 0 0 Viloria c 0 0 0 0 Straw cf 3 0 1 0

Colorado 100 410 000 — 6 Cleveland 000 000 000 — 0

E_Kwan (1). DP_Colorado 1, Cleveland 0. LOB_Colorado 7, Cleveland 6. 2B_Moustakas (4), Kwan (3). HR_Profar (3).

IP H R ER BB SO

Colorado Gomber W,1-4 5 3 0 0 3 3 Bird 2 0 0 0 0 1 Johnson 1 1 0 0 0 1 Lawrence 1 0 0 0 0 0

Cleveland Quantrill L,1-2 3 1-3 8 5 5 2 2 Sandlin 2-3 0 0 0 0 2 Herrin 1 2-3 2 1 1 0 2 Curry 3 1-3 0 0 0 1 1

WP_Herrin.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Doug Eddings; Second, Edwin Moscoso; Third, Lance Barrett.

T_2:25. A_9,258 (34,788).