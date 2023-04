La ANP evacúa a más de 270 palestinos de Sudán ante la violenta rebelión

Jerusalén, 24 abr. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) anunció hoy que ha evacuado a más de 270 palestinos, principalmente estudiantes, de Sudán ante el riesgo para su seguridad por la rebelión violenta que estalló la semana pasada.

"El primer convoy que transportaba a los ciudadanos del Estado de Palestina se trasladó esta mañana de Jartum a Puerto Sudán (Noreste), entre militares, familias civiles y estudiantes, que suman aproximadamente 72 ciudadanos", informó el ministerio de Asuntos Exteriores palestino.

El ministerio indicó que alrededor de otros 200 ciudadanos palestinos fueron evacuados hacia Egipto en otros convoyes organizados por el gobierno de ese país.

"Esto se debe a los intensos esfuerzos realizados por el Ministerio, en plena colaboración con Inteligencia Militar y el Servicio General de Inteligencia, y de nuestras embajadas en Jartum, Riad, El Cairo y Amman", indicó el gobierno palestino.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel informó de que, de momento, no ha llevado a cabo ninguna evacuación israelíes al no tener constancia de que hubiera ninguno en el país, con el que entabló relaciones diplomáticas en 2020 bajo los Acuerdos de Abraham pero el pacto no ha podido implementarse ante la inestabilidad política y los golpes militares en Sudán.

Miles de personas están huyendo desde Sudán a Chad, Egipto o Sudán del Sur por el conflicto desatado grupos militares rivales, y que ha causado ya más de 420 muertos y 3.700 heridos, según datos de la ONU, y numerosos países, como Japón, EEUU, España o Francia, ya han evacuado a sus ciudadanos.

Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición.

Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021. EFE

sga/alf