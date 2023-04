Cuba recibe 123 migrantes desde EEUU en primer vuelo de deportación en 2 años

La Habana, 24 abr. Un grupo de 123 migrantes irregulares cubanos deportados desde Estados Unidos llegó este lunes a La Habana, en el primer vuelo de este tipo desde diciembre de 2020, informó este lunes el Ministerio de Interior de la isla.

Estos migrantes llegaron a territorio de EE.UU. por la frontera terrestre con México tras salir legalmente en avión (83 personas), o ilegalmente por vía marítima y fueron detenidos al llegar a la costa (43), en operaciones realizadas entre 2019 y 2022, recogieron también medios oficiales.

EE.UU. está devolviendo de forma regular balseros cubanos a La Habana en las últimas semanas, pero esta es la primera operación en más de dos años de los considerados "inadmisibles" por Washington, personas con órdenes definitivas de expulsión pero sin riesgo de persecución en la isla.

El Ministerio de Interior señaló que este vuelo "es resultado de la cooperación bilateral entre Cuba y Estados Unidos en materia migratoria", un asunto sobre el que se han mantenido una serie de encuentros en los últimos meses, el más reciente a principios de abril.

Cuba y EE.UU. tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por vía marítima sean devueltos a la isla. Además, ambos países pactaron el pasado noviembre reanudar los vuelos de deportación para migrantes "inadmisibles" retenidos en la frontera con México.

Entonces el Gobierno cubano ya aseguró en declaraciones a EFE que estaba preparado para recibir el primer vuelo y que tan solo esperaba que EE.UU. diera su "propuesta del vuelo y la fecha".

También apuntó que no se fijó la frecuencia de estos vuelos, pero que no había ninguna razón por la que no pudieran volver a los niveles previos a la pandemia, cuando se efectuaban unas dos veces al mes.

La devolución de las personas denominadas como "inadmisibles" se pactó en 2017, pero quedó suspendida con la irrupción de la covid-19 y el enfriamiento de las relaciones bilaterales tras el período del "deshielo".

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. en diciembre de 2022 más de 44.000 cubanos arribaron a puntos fronterizos de EE.UU., para un acumulado total de 313.488 que llegaron en todo ese ejercicio.

En los primeros meses de 2023 estas cifras disminuyeron después de que EE.UU. pusiera en marcha un programa especial para emigrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, que permite su entrada en el país si cuentan con patrocinadores.

En paralelo, EE.UU. comenzó a rechazar a los migrantes de esas nacionalidades que cruzaban ilegalmente su frontera sur con México.

En lo que va de año las autoridades norteamericanas han realizado 37 devoluciones por vía marítima, la más reciente el pasado jueves, y en total ha retornado a Cuba a 2.514 balseros, según datos del Ministerio de Interior. EFE

