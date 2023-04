Abasto de combustible empeora en Cuba, suspenden actividades

La gente hace fila para cargar combustible en una gasolinera abierta en La Habana, Cuba, el martes 18 de abril de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

LA HABANA (AP) — Luego de días de largas colas para conseguir combustible, la crisis de abastecimiento se incrementó dramáticamente en Cuba y obligó a las autoridades a suspender actividades y racionar la venta de carburantes.

Las universidades de las provincias de Villa Clara, la Agraria de La Habana, la de Holguín y la de Sancti Spíritus dispusieron que a partir del lunes y de manera temporal las clases serán en línea, informaron las casas de estudios. Los alumnos debían regresar a las aulas luego de una semana de receso educativo anual.

A lo largo de estos meses de crisis económica, la isla sufrió un desabastecimiento intermitente de todo tipo de bienes, incluidos los combustibles –tanto de diésel como de gasolinas-, pero nunca se había reportado la cancelación de actividades por este motivo.

Expertos indicaron a The Associated Press que la situación no obedece tanto a una ausencia del crudo como tal, sino a las dificultades para el procesamiento de este. Dentro de los estándares habituales, la isla produce solo la mitad del petróleo que necesita y compra el resto a otros países, pero sí cuenta con capacidad de refinamiento.

“No hay falta de petróleo crudo en Cuba”, dijo Jorge Piñón, investigador del programa de Energía y de la Universidad de Texas, quien mostró a la AP las cifras según las cuales Venezuela está vendiendo a Cuba una cantidad similar o incluso levemente superior a la del año pasado: sobre los 57.000 barriles diarios de petróleo.

En los últimos tiempos, la isla también ha obtenido petróleo de Rusia, pero se desconocen detalles de estos convenios.

“Además, en abril ha recibido dos tanqueros de PEMEX (Petróleos de México) con 300.000 barriles de petróleo crudo cada uno”, explicó el experto tal como aparece en la base de datos con la que la Universidad de Texas sigue y monitorea los movimientos de los buques. “En resumen, la falta de gasolina parece estar en problemas técnicos de producción en las refinerías (construidas en 1957) o en la calidad del crudo venezolano, el cual no pueden procesar o tiene bajo rendimiento de gasolinas”.

Aunque las autoridades no fueron explícitas en los días previos sobre las razones específicas del desabastecimiento, sí dijeron que se trataba de dificultades con “insumos”. Piñón apuntó a que la carencia estaría en un aditivo.

No hubo confirmación en lo inmediato ni de PEMEX, ni de las autoridades cubanas sobre el particular.

“Lo que se refiere a los insumos es que el petróleo venezolano se tiene que diluir con un diluyente que reciben de Irán para que se pueda refinar y no sea tan pesado” con miras a que lo procese alguna de las dos plantas en la isla, una en La Habana y otra en Santiago de Cuba, según Piñón.

La falta de combustible se volvió crítica a partir de este fin de semana.

El lunes por la tarde, la directora comercial de la estatal Cubapetroleo, Lidia Rodríguez, advirtió que hay bajos niveles de “crudo refinable”, pero otra vez sin detalles, aunque en dirección a la misma la explicación de Piñón.

Mientras tanto, las autoridades de Villa Clara, en el centro del país, indicaron en un comunicado dado a conocer en medios de prensa locales y la página de Facebook del gobierno que sólo se venderá combustible a los choferes de automóviles privados con licencia para operar como transportistas públicos y a los servicios básicos -ambulancias, servicios de sepelio o urgencias-.

El domingo un concierto de la Sinfónica Nacional de Cuba en el principal teatro de la capital fue suspendido también por la falta de combustible.

Desde la semana pasada se registran largas filas en las estaciones de surtido tanto para cargar gasolinas como para diésel. Las autoridades reconocieron que la crisis no tendrá una solución inmediata.

Según el presidente Miguel Díaz-Canel hubo incumplimiento de convenios programados internacionalmente en el caso de las gasolinas –ahora se especificó que se trata de insumos y Piñón explicó que diluyentes-- y en cuanto al diésel tuvo que ser usado para la generación de electricidad mediante pequeñas plantas mientras se realiza el mantenimiento de las centrales, que sufrirán la máxima exigencia en el verano próximo.

El abastecimiento de diésel también se vio afectado por la rotura de un barco que transportaba combustible, comentó el mandatario.

En Cuba los vehículos usan estos dos tipos de carburantes, hay muy pocos eléctricos -salvo motocicletas importadas en los últimos años- y no existen los de gas licuado.

Díaz-Canel indicó que en el país se usan diariamente unas 500 ó 600 toneladas de gasolina de las cuales sólo se han estado despachando unas 400.

La semana pasada en La Habana se dispuso una venta límite de 40 litros para cada vehículo y las gasolineras se organizaron por categoría según el tipo de vehículos: particulares, de empresas estales o privadas, diplomáticos y de turismo, estos dos últimos con prioridad.

La crisis de abastecimiento de combustible se suma a otros rubros que tuvieron faltantes en la isla, que está sumida en una crisis económica tras la paralización de la pandemia de COVID-19, por las medidas financieras que despegaron un proceso inflacionario y por un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la nación caribeña.

