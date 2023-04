Tampa Bay 4, Chicago White Sox 1

Chicago Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 3 1 Totals 28 4 5 4 Robert Jr. cf 4 0 1 0 Díaz 1b 4 0 1 1 Benintendi lf 4 1 1 0 Franco ss 3 0 1 0 Vaughn 1b 4 0 0 0 Arozarena lf 2 0 0 0 Jiménez dh 3 0 1 1 B.Lowe 2b 4 0 0 0 Sheets rf 3 0 0 0 Ramírez dh 4 1 1 1 Burger 3b 3 0 0 0 Paredes 3b 2 1 0 0 Andrus ss 3 0 0 0 Raley rf 3 1 1 2 Zavala c 3 0 0 0 Bethancourt c 3 1 1 0 Sosa 2b 3 0 0 0 Margot cf 3 0 0 0

Chicago 000 100 000 — 1 Tampa Bay 031 000 00x — 4

E_Bethancourt (1). LOB_Chicago 2, Tampa Bay 4. 2B_Benintendi (5), Jiménez (3), Franco (9), Bethancourt (4), Díaz (3). HR_Raley (4), Ramírez (5). SB_Franco (4).

IP H R ER BB SO

Chicago Giolito L,1-2 7 5 4 4 2 5 Banks 1 0 0 0 1 0

Tampa Bay Eflin W,3-0 5 3 1 1 0 4 Chirinos H,1 3 0 0 0 0 2 Fairbanks S,3-3 1 0 0 0 0 1

HBP_Giolito (Paredes).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Malachi Moore; Second, Mark Wegner; Third, Bruce Dreckman.

T_2:02. A_22,702 (25,025).