Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Toronto 000 003 101 — 5 6 0 New York 000 000 001 — 1 6 1

Gausman, Swanson (8), Cimber (9) and Jansen; Schmidt, King (6), Hamilton (8) and Higashioka. W_Gausman 2-2. L_Schmidt 0-2. HRs_Toronto, Guerrero Jr. (5), Varsho (2). New York, Rizzo (5).

___

Chicago 000 100 000 — 1 3 0 Tampa Bay 031 000 00x — 4 5 1

Giolito, Banks (8) and Zavala; Eflin, Chirinos (6), Fairbanks (9) and Bethancourt. W_Eflin 3-0. L_Giolito 1-2. Sv_Fairbanks (3). HRs_Tampa Bay, Raley (4), H.Ramírez (5).

___

INTERLEAGUE

Miami 001 000 030 — 4 8 1 Cleveland 003 010 21x — 7 13 0

Luzardo, Barnes (5), Soriano (7) and Fortes; Allen, Stephan (7), Karinchak (8), Clase (9) and Zunino. W_Allen 1-0. L_Luzardo 2-1. Sv_Clase (7). HRs_Miami, Berti (2), A.García (2). Cleveland, J.Ramírez (3), Bell (2).

___

NATIONAL LEAGUE

Colorado 000 300 000 — 3 7 0 Philadelphia 101 200 32x — 9 8 2

Ureña, Suter (4), Hand (6), Lamet (7), Blach (8) and Serven; Wheeler, Soto (7), Alvarado (8), Ortiz (9) and Realmuto. W_Wheeler 2-1. L_Ureña 0-4. HRs_Philadelphia, Turner (2), Clemens (1), Stott (2), Marsh (4).

___

Cincinnati 000 000 000 — 0 4 0 Pittsburgh 100 000 01x — 2 6 0

Greene, Sanmartin (7), Cruz (7) and Maile, Casali; Velasquez, Holderman (8), Bednar (9) and Delay. W_Velasquez 3-2. L_Greene 0-1. Sv_Bednar (8).