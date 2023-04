Giménez: "Por una circunstancia que no nos corresponde no pudimos empatar"

Madrid, 23 abr. José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, enfocó este domingo, tras la derrota contra el Barcelona, a un posible penalti por una mano de Sergio Busquets, al valorar que ", por una circunstancia" que "no corresponde" al conjunto rojiblanco no pudo "empatar" el duelo y comparó esa acción con una pena máxima que le iban a señalar el pasado domingo ante el Almería y le "salvó el fuera de juego".

"Sí me lo mostraron (el penalti). Lo único que te puedo decir es que el otro día con el Almería me lo iban a pitar y me salvó el fuera de juego. Es una realidad. Imagino que entendieron que no era penal y no podemos hacer nada. A seguir en lo nuestro, compitiendo, dejando todo para lograr el objetivo y enfocando en lo nuestro. Y la gente que tenga que actuar lo haga en consecuencia", valoró en declaraciones a 'Movistar'.

"El cuerpo se te queda con tristeza, amargura, porque pierdes. Y no es lindo para nosotros, sobre todo por cómo se dio el partido. Pero también con un orgullo grande de que dejamos todo en la cancha, que tuvimos ocasiones y que, por ahí, por una circunstancia que no corresponde a nosotros, no pudimos empatarlo", dijo.

"Nos vamos tristes, decepcionados por esa situación, por haber perdido, pero con la cabeza en alto, porque venimos trabajando muy bien, hoy también, y al final se nos escapa por pequeños detalles", añadió el central uruguayo, que asumió que la lucha por la Liga ya estaba casi imposible antes del encuentro, por los trece puntos de desventaja respecto al liderato del Barcelona que ahora son dieciséis tras la derrota en el Camp Nou.

"Nosotros aspiramos a competir bien, a sumar y llegar lo más arriba posible. Si es segundo, mejor. Y si es primero, también. Nosotros aspiramos a lograr los objetivos, seguir creciendo y generar la buena base de la temporada que viene", agregó. EFE

id/og