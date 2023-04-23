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Agencias

Charlotte FC 1, Columbus 0

23 Abr, 2023
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Columbus 0 0 0
Charlotte FC 1 0 1

First Half_1, Charlotte FC, Swiderski, 2 (Jozwiak), 37th minute.

Second Half_None.

Goalies_Columbus, Patrick Schulte, Evan Bush; Charlotte FC, George Marks, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Jones, Charlotte FC, 45th+4; Yeboah, Columbus, 75th.

Referee_Jon Freemon. Assistant Referees_Kyle Atkins, Brian Dunn, Sorin Stoica. 4th Official_Brian Poeschel.

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Lineups

Columbus_Patrick Schulte; Milos Degenek, Mohamed Ramzdine Farsi, Steven Moreira, Will Sands (Yaw Yeboah, 11th), Gustavo Vallecilla (Jimmy Medranda, 90th); Alexandru Matan, Aidan Morris (Maximilian Arfsten, 90th), Sean Zawadzki (Darlington Nagbe, 64th), Lucas Zelarrayan; Christian Ramirez (Jacen Russell-Rowe, 64th).

Charlotte FC_George Marks; Harrison Afful, Nathan Byrne, Adilson Malanda, Bill Tuiloma; Brandt Bronico, Derrick Jones, Kamil Jozwiak (Jaylin Lindsey, 87th); Enzo Copetti, Karol Swiderski (Benjamin Bender, 77th), Kerwin Vargas (McKinze Gaines, 69th).

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