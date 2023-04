Boston 12, Milwaukee 5

Boston Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 36 12 13 12 Totals 29 5 6 4 Verdugo rf 4 1 1 1 Yelich lf 3 1 1 1 Devers 3b 3 1 0 1 Brosseau ph 1 0 0 0 Turner dh 3 2 2 2 Winker dh 4 0 1 0 Yoshida lf 4 2 2 6 Adames ss 2 0 0 1 Hernández 2b 5 1 2 0 Miller 2b 0 0 0 0 Casas 1b 3 1 0 0 Tellez 1b 3 0 0 0 Duran cf 4 2 2 0 Anderson 3b 3 2 2 2 Wong c 5 1 2 2 Caratini c 4 0 0 0 Chang ss 5 1 2 0 Turang 2b-ss 4 0 0 0 Wiemer cf 3 2 2 0 Perkins rf 2 0 0 0

Boston 120 000 090 — 12 Milwaukee 000 120 110 — 5

E_Perkins (1). DP_Boston 1, Milwaukee 2. LOB_Boston 7, Milwaukee 6. 2B_Hernández 2 (6), Wiemer (4). HR_Turner (2), Yoshida 2 (3), Anderson 2 (5). SB_Wiemer (3), Duran (2), Chang (1). SF_Yoshida (1), Devers (1), Adames (2). S_Perkins 2 (2).

IP H R ER BB SO

Boston Bello 4 2-3 5 3 3 2 3 Bleier 1 1-3 0 0 0 1 2 Ort W,1-0 1 0 1 1 3 0 Schreiber 1 1 1 1 0 2 Brasier 1 0 0 0 0 1

Milwaukee Burnes 5 5 3 2 3 5 Peguero 1 1-3 1 0 0 0 2 Milner 2-3 0 0 0 0 0 Bush L,0-1 BS,1-3 1-3 3 4 4 1 0 Guerra 1 2-3 4 5 5 3 2

HBP_Milner (Verdugo). WP_Bello, Ort, Guerra.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Charlie Ramos; Second, Alfonso Marquez; Third, Doug Eddings.

T_3:02. A_26,939 (41,700).