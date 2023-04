Asesinan a miembro de la Comisión Electoral de Birmania vinculada a militares

Bangkok, 23 abr. El subdirector de la Comisión Electoral de Birmania perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, el asesinato más reciente de un individuo de alto perfil vinculado a la junta militar golpista, informan este domingo medios locales.

La víctima, Sai Kyaw Thu -un coronel retirado-, murió la tarde del sábado en Rangún a raíz del asalto armado cuya autoría no ha sido reclamada, aunque los militares acusan del asesinato a grupos opositores al régimen castrense, recoge el portal Khit Thit Media.

El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha sumido Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Miembros de la milicia Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), creada por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) que se declara la autoridad legítima del país tras la sublevación castrense, han sido acusados previamente de otros asesinatos de personas vinculadas a los golpistas.

La Comisión Electoral de Birmania, que recientemente disolvió el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) -encabezado por la derrocada premio nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi-, trata de organizar elecciones generales, cuya fecha no ha sido precisada, bajo la supervisión del régimen castrense.

El NUG califica este intento de comicios como "farsa", al igual que organizaciones en favor de los derechos humanos y países como Estados Unidos.

El asesinato llega tras la visita el viernes del ministro de Exteriores de Tailandia, Don Pramudwinai, que se reunió con el líder golpista y autoproclamado primer ministro, Min Aung Hlaing, para tratar asuntos bilaterales.

El representante de Bangkok, uno de los pocos países que mantiene relaciones cercanas con los golpistas, trató con el general birmano posibles medidas de cooperación para "erradicar la trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas" entre ambas naciones, recoge el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

Al menos 3,427 personas han muerto por la brutal represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 17.500 permanecen detenidas, entre ellas Suu Kyi y otros miembros de la LND, según los últimos datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. EFE

