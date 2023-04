Argentino Ortiz reconoce que América se equivocó en su afán de querer ganar

México, 23 abr. El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, reconoció que su equipo se equivocó por su afán de buscar el triunfo en el empate 1-1 ante Pumas de la jornada 16 del Clausura.

"Buscamos siempre la victoria. Se jugó con gran intensidad. No se ganó, pero lo intentamos. Las ocasiones que ellos tuvieron fueron por descuidos nuestros; nos equivocamos en el afán de ir a buscar la victoria", dijo el técnico al final del partido realizado en el Estadio Azteca.

El América dominó el juego, pero Pumas tomó ventaja con gol del argentino Nicolás Freire en el segundo tiempo. El local empató con un penalti que convirtió Henry Martín, líder anotador del torneo con 14 goles.

Ortiz reconoció que su equipo debe trabajar para que no se haga costumbre sufrir para sacar el resultado luego de irse abajo en el marcador como les ha ocurrido en los recientes cuatro partidos, de los cuales empataron con León y Pumas y vencieron a Monterrey y Cruz Azul.

"No estuvimos tan claros como en otros partidos. Tenemos que corregir errores y aprender que no podemos dejar que se repitan estas situaciones".

El estratega reiteró que el rival labró sus oportunidades por descuidos de sus jugadores.

"No fuimos claros de mitad de cancha hacia adelante. Por errores nuestros ellos llegaron, no por virtudes suyas. No les quito mérito, se plantearon bien, pero nuestros errores pesaron. Tenemos que corregir esos errores que nos están costando caro".

Fernando Ortiz aceptó que encontró a sus dirigidos adustos en el vestuario.

"Es natural que los chicos se quedaran con una sensación incomoda porque pensamos que podíamos ganar. Lo intentamos, pero no estuvimos", concluyó.

Con el empate el América llegó a 31 unidades, permaneció en la segundo posición que da pase a los cuartos de final a los que accederán los equipos que terminen entre el lugar uno y cuatro de la fase regular del Clausura.

En la jornada 17, última del torneo, las Águilas visitarán a Juárez FC, penúltimo lugar de la tabla.EFE

