Memphis, sin revancha

Madrid, 22 abr. Memphis Depay, delantero del Atlético de Madrid, aún no está a disposición de Diego Simeone, todavía de baja por la lesión muscular sufrida el pasado 27 de marzo con la selección neerlandesa contra Gibraltar y fuera del partido de este domingo contra el Barcelona, su ex equipo, sin la revancha contra el club azulgrana, del que salió este enero con Xavi Hernández sin alcanzar la dimensión esperada.

Toda la semana ha trabajado al margen junto a Óscar Pitillas, preparador físico recuperador del conjunto rojiblanco, pero el paso de los días confirmó su baja por la rotura muscular que lo ha apartado de los últimos cuatro encuentros del equipo, incluido el amistoso de la semana pasada contra el Besiktas. El quinto será en el Camp Nou.

"Todavía no está entrenando con nosotros. Esperemos que, en su crecimiento, lo veo entrenar y está bastante bien, nos dé para que los próximos partidos se sume al plantel. No me preocupa. Los jugadores siempre tienen un tiempo de recuperación. A esperar ese momento para cuando vuelva estar de la mejor manera como cuando estaba jugando", explicó Diego Simeone en la rueda de prensa de este sábado.

Antes de su lesión, Memphis había iniciado su consolidación en el once. Había sido titular en los tres partidos precedentes a su convocatoria con la selección y su lesión. Había marcado tres goles en los diez compromisos ya disputados de rojiblanco, los citados tres de inicio (las victorias por 6-1 ante el Sevilla, por 0-1 ante el Girona y por 3-0 ante el Valencia) y los restantes cinco como reserva, con los triunfos por 0-1 contra el Celta, con el gol suyo; por 1-0 contra el Athletic Club y por 3-0 frente al Valladolid, el empate 1-1 con el Getafe y la derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey por 3-1 ante el Real Madrid.

Se exige mucho más Memphis, un goleador durante toda su carrera, por más que haya sufrido altibajos, como en el Manchester United, cuando se incorporó demasiado joven a cambio de 34 millones de euros. Había despuntado en su país con 50 goles en 124 encuentros con el PSV, tenía 21 años y conoció la decepción en su etapa inglesa, con sólo siete goles en 53 choques, 28 de inicio. Un gol cada 371 minutos.

Sus referencias, los ejemplos, el desafío que tiene de nuevo ahora, son los números de la selección neerlandesa, del que es el máximo goleador de su historia, con una media de un gol cada dos encuentros (44 tantos en 88 choques, aparte de 29 asistencias), y, sobre todo, del Olympique de Lyon, desde el que llegó libre al Barcelona en el verano de 2021.

Después de su brillante ciclo de 178 partidos, con 76 goles y 52 asistencias para el bloque francés entre 2017 y 2021, Ronald Koeman lo fichó para el club azulgrana en el verano de 2021, tal y como lo conocía y sabía de sus cualidades de los tiempos que lo había dirigido (ahora lo vuelve a hacer) en su equipo nacional, entre 2018 y 2019, hasta que tomó el mando en el Camp Nou.

Memphis jugó un año y medio en el Barcelona. Koeman fue su aval. A las órdenes de su compatriota debutó el 15 de agosto de 2021, como titular, ante la Real Sociedad en el Camp Nou, con una victoria por 4-2. Con él disputó trece de sus 42 encuentros totales con el Barcelona, todos desde el principio, con cuatro goles y dos asistencias, con cinco victorias, otras tantas derrotas y tres empates que anticiparon el fin de la era del técnico neerlandés al frente del equipo, destituido finalmente en octubre.

Aún sostuvo la titularidad Memphis con Sergi Barjuán, en cada uno de los tres duelos, con dos tantos, a la espera del aterrizaje ya publicitado y esperado de Xavi, que contó con él en el once en los cinco primeros encuentros desde que tomó el mando, después llegó el mercado de fichajes invernal y la caída del protagonismo del delantero.

De sus 36 partidos disponible con él, jugó 26, 14 de titular, con ocho de los 14 goles que firmó en sus 42 duelos totales con el Barcelona.

Este curso bajó aún más sus números, entre la suplencia y una lesión que lo mantuvo fuera dos meses: tan solo cuatro encuentros disputados, tres de ellos de titular, con un gol, antes de tomar dirección al Atlético de Madrid. Aún aguarda su revancha contra el Barcelona. En el futuro, quizá. No este domingo.