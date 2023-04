El Real Madrid manda mensaje de "ánimo y cariño" a Gelabale tras ictus

Madrid, 22 abr. El Real Madrid ha publicado en sus redes sociales un mensaje de "ánimo y cariño" a su exjugador Mickael Gelabale, que sufrió un ictus cerebral el pasado lunes y del que parece se ha recuperado.

"Desde el Real Madrid C. F. queremos enviar un mensaje de ánimo y cariño a nuestro querido Mickaël Gelabale. Mucha fuerza y nuestro deseo de una pronta recuperación", escribió el club español.

Gelabale, que cumplirá 40 años el próximo 22 de mayo, se sintió mal al término del entrenamiento del pasado lunes con el Elan Chalon, club de la segunda división francesa, en donde juega desde 2017 y es capitán.

El propio jugador ha explicado en la web del club francés los hechos. "Tras la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana, sentí síntomas y me llevaron a emergencias del hospital de Chalon. La resonancia magnética que me hicieron detectó un derrame cerebral. Afortunadamente cogido a tiempo, me atendieron de inmediato y me hicieron exámenes adicionales en la unidad de cuidados intensivos", escribió el jugador.

"Ya estoy en casa, pero debo descansar varias semanas antes de retomar la actividad profesional y no podré estar en el final de temporada. tengo la esperanza de que este problema se resuelva poco a poco y que no excluya una vuelta a las pistas cuando se me permita hacerlo", añadió Gelabale.

Mickael Gelabale jugó en el Real Madrid y en el Valencia y ganó dos veces el Concurso de Mates de la ACB (2005 y 2006). También jugó en la NBA con los Sonics (2006-08) y Minnesota Timberwolves (2012-13).