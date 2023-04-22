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Dutch Standings

22 Abr, 2023
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Eredivisie

GP W D L GF GA Pts
Feyenoord 29 21 7 1 70 27 70
Ajax 29 18 8 3 79 29 62
PSV Eindhoven 29 19 5 5 78 35 62
AZ Alkmaar 29 17 6 6 56 32 57
Sparta 29 15 7 7 47 30 52
FC Twente 29 14 9 6 48 23 51
FC Utrecht 29 12 9 8 45 42 45
RKC Waalwijk 29 10 8 11 46 49 38
SC Heerenveen 30 10 8 12 36 45 38
NEC Nijmegen 29 7 14 8 38 34 35
Go Ahead Eagles 29 8 9 12 40 50 33
Fortuna Sittard 29 9 5 15 35 54 32
Vitesse 29 7 9 13 36 48 30
FC Volendam 30 8 6 16 36 61 30
FC Emmen 30 6 10 14 29 51 28
Excelsior 29 8 3 18 27 66 27
FC Groningen 29 4 5 20 28 59 17
SC Cambuur 30 4 4 22 21 60 16

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Friday, April 14

Excelsior 2, Go Ahead Eagles 1

Saturday, April 15

RKC Waalwijk 2, FC Groningen 1

Sparta 4, SC Heerenveen 0

Sunday, April 16

NEC Nijmegen 1, Vitesse 4

FC Utrecht 1, FC Twente 0

FC Volendam 2, PSV Eindhoven 3

SC Cambuur 0, Feyenoord 3

Ajax 3, FC Emmen 1

Fortuna Sittard 0, AZ Alkmaar 3

Wednesday, April 19

Go Ahead Eagles 3, RKC Waalwijk 2

Friday, April 21

FC Volendam 2, SC Cambuur 0

Saturday, April 22

SC Heerenveen 2, FC Emmen 3

FC Groningen vs. NEC Nijmegen, 2 p.m.

Vitesse vs. Excelsior, 3 p.m.

Sunday, April 23

FC Twente vs. Sparta, 6:15 a.m.

Go Ahead Eagles vs. Fortuna Sittard, 8:30 a.m.

PSV Eindhoven vs. Ajax, 8:30 a.m.

Feyenoord vs. FC Utrecht, 10:45 a.m.

AZ Alkmaar vs. RKC Waalwijk, 2 p.m.

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