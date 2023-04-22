Dutch Standings

22 Abr, 2023
Eredivisie
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Feyenoord
|29
|21
|7
|1
|70
|27
|70
|Ajax
|29
|18
|8
|3
|79
|29
|62
|PSV Eindhoven
|29
|19
|5
|5
|78
|35
|62
|AZ Alkmaar
|29
|17
|6
|6
|56
|32
|57
|Sparta
|29
|15
|7
|7
|47
|30
|52
|FC Twente
|29
|14
|9
|6
|48
|23
|51
|FC Utrecht
|29
|12
|9
|8
|45
|42
|45
|RKC Waalwijk
|29
|10
|8
|11
|46
|49
|38
|SC Heerenveen
|30
|10
|8
|12
|36
|45
|38
|NEC Nijmegen
|29
|7
|14
|8
|38
|34
|35
|Go Ahead Eagles
|29
|8
|9
|12
|40
|50
|33
|Fortuna Sittard
|29
|9
|5
|15
|35
|54
|32
|Vitesse
|29
|7
|9
|13
|36
|48
|30
|FC Volendam
|30
|8
|6
|16
|36
|61
|30
|FC Emmen
|30
|6
|10
|14
|29
|51
|28
|Excelsior
|29
|8
|3
|18
|27
|66
|27
|FC Groningen
|29
|4
|5
|20
|28
|59
|17
|SC Cambuur
|30
|4
|4
|22
|21
|60
|16
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Friday, April 14
Excelsior 2, Go Ahead Eagles 1
Saturday, April 15
RKC Waalwijk 2, FC Groningen 1
Sparta 4, SC Heerenveen 0
Sunday, April 16
NEC Nijmegen 1, Vitesse 4
FC Utrecht 1, FC Twente 0
FC Volendam 2, PSV Eindhoven 3
SC Cambuur 0, Feyenoord 3
Ajax 3, FC Emmen 1
Fortuna Sittard 0, AZ Alkmaar 3
Wednesday, April 19
Go Ahead Eagles 3, RKC Waalwijk 2
Friday, April 21
FC Volendam 2, SC Cambuur 0
Saturday, April 22
SC Heerenveen 2, FC Emmen 3
FC Groningen vs. NEC Nijmegen, 2 p.m.
Vitesse vs. Excelsior, 3 p.m.
Sunday, April 23
FC Twente vs. Sparta, 6:15 a.m.
Go Ahead Eagles vs. Fortuna Sittard, 8:30 a.m.
PSV Eindhoven vs. Ajax, 8:30 a.m.
Feyenoord vs. FC Utrecht, 10:45 a.m.
AZ Alkmaar vs. RKC Waalwijk, 2 p.m.