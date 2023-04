Viernees, 21 de abril de 2023 (04.00 GMT)

EEUU COLOMBIA

Petro pide a Biden eliminar sanciones a Venezuela si hay avances electorales

Washington. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó este jueves a su homólogo de EE.UU., Joe Biden, una estrategia que consiste en ir levantando progresivamente las sanciones a Venezuela a medida que haya avances en materia electoral en ese país."Quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y luego levantar sanciones. O paulatinamente, en la medida en que se vaya cumpliendo una agenda electoral, que se vayan levantando también esas sanciones", dijo Petro en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

NICARAGUA CRISIS UE

Borrell, sobre Nicaragua: "Creemos que es una dictadura pura y dura"

Bruselas, 20 abr. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la postura de la UE sobre Nicaragua "está muy clara" y que las medidas del régimen contra su nuevo embajador en el país latinoamericano en respuesta a su petición de democracia no les "va a callar"."Nuestra posición con respecto a Nicaragua está muy clara. Creemos que es una dictadura pura y dura, dura, dura", afirmó Borrell en una entrevista con EFE.

ALEJANDRO TOLEDO

Alejandro Toledo: "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel"

Menlo Park (EE.UU.). El expresidente de Perú Alejandro Toledo exigió a la justicia del país andino que no permita su "muerte en prisión" durante una entrevista en exclusiva concedida a EFE horas antes de entregarse a las autoridades estadounidenses como paso previo a ser extraditado. "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos", añadió el que fuera jefe del Ejecutivo peruano entre 2001 y 2006 tras "romper el silencio" mediático que ha mantenido los últimos siete años. Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales de 2017, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a la empresa Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.

UCRANIA GUERRA

La OTAN reafirma su apoyo a Ucrania en momento crítico de combates en Bajmut

Kiev/Moscú. El secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, llegó hoy por sorpresa a Kiev para reafirmar el apoyo de la alianza a Ucrania, en momentos en que las tropas ucranianas tratan de mantener sus cada vez más menguadas posiciones en la ciudad de Bajmut, a todas luces el objetivo inmediato de las fuerzas rusas. "La OTAN está con vosotros hoy, mañana y el tiempo que sea necesario", afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

UCRANIA GUERRA

El G7 baraja imponer un bloqueo casi total de sus exportaciones a Rusia

Tokio. Los países del G7 están considerando imponer un veto casi total de sus exportaciones a Rusia, informaron hoy fuentes gubernamentales japonesas a la agencia local de noticias Kyodo, para ampliar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. La filtración se conoce en torno a un mes antes de la cumbre que el Grupo de los Siete tiene prevista en mayo en la ciudad nipona de Hiroshima (oeste) y donde se espera que, al igual que en los encuentros ministeriales ya celebrados bajo presidencia de Japón, la guerra en Ucrania sea uno de los temas centrales.

SUDÁN REBELIÓN

Portazo al diálogo para detener los combates en Sudán

Jartum. Tras seis días de intensos combates que han dejado más de 330 civiles muertos en Sudán, el Ejército cerró hoy completamente la puerta a negociar con el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al que solo dio dos opciones: "la rendición o la destrucción total".Los enfrentamientos han continuado a ritmo frenético en el país africano, especialmente en la capital, Jartum, donde las Fuerzas Armadas y las FAR se disputan el Palacio Republicano y la comandancia del Ejército, unas instalaciones vitales que de ser controladas podrían determinar hacia dónde se decanta la balanza.

YEMEN ESTAMPIDA

Amnistía urge investigar "de inmediato" estampida con 78 muertos en el Yemen

Saná. Amnistía Internacional (AI) urgió hoy a los rebeldes hutíes del Yemen, que controlan la capital Saná desde 2014, a investigar las causas de la estampida que esta madrugada provocó la muerte de al menos 78 personas que se agolparon para obtener un cupón valorado en unos ocho dólares durante un evento benéfico."Debe haber justicia para las víctimas de este horrible pero prevenible incidente que le costó la vida a tantas personas, muchas de las cuales se cree que eran niños", dijo en un comunicado la directora adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Grazia Careccia.

EEUU ESPACIO

Explota el Starship en los cielos de Texas poco después de despegar

Miami. El gran cohete Starship de la empresa SpaceX explotó en los cielos de Texas (EE.UU.) pocos minutos después de un exitoso despegue por motivos todavía por determinar, aunque los ingenieros de la compañía señalaron que daban por buena la prueba, que se podría volver a intentar en unos meses. El dueño de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, reaccionó de forma inmediata en su cuenta de Twitter para felicitar a sus equipos y animarles a seguir trabajando en un proyecto que tiene como objetivo final contar con un aparato que lleve a los humanos a la Luna y Marte.

COLOMBIA MINA

Siete mineros atrapados tras una explosión en una mina en Colombia

Bogotá. Una explosión en una mina de carbón en el municipio colombiano de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca (centro), dejó al menos once mineros atrapados, cuatro de los cuales fueron rescatados y se sigue buscando a otros siete, informaron este jueves autoridades locales. La explosión ocurrió en las minas de El Roble y El Manto y podría haber sido por acumulación de gas en unas galerías que, según las autoridades, son legales.

EEUU CLIMA

Biden pedirá al Congreso 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitará al Congreso estadounidense que apruebe un desembolso de 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía de Brasil, informó este jueves la Casa Blanca. Además, el país donará mil millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, un instrumento de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC), que tiene como objetivo la movilización de financiación climática para países en desarrollo.

RUSIA CINE

La primera película rodada en el espacio llega a los cines

Moscú. La primera película rodada en el espacio, "El reto", llegó hoy a la gran pantalla después de que Rusia se adelantara a los mismísimos estudios de Hollywood a la hora de llevar el cine al cosmos. "Aquí también hemos vuelto a ser los primeros", dijo orgulloso el presidente ruso, Vladímir Putin, en el estreno celebrado en el Palacio del Kremlin, que coincidió el pasado 12 de abril con el aniversario del vuelo de Yuri Gagarin (1961), el primer cosmonauta de la historia.

