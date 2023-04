Una corte envía a juicio al exalcalde de la capital salvadoreña Ernesto Muyshondt

San Salvador, 21 abr. Una corte de El Salvador envío a juicio el proceso penal contra el excalcade de la capital Ernesto Muyshondt y otras dos por supuestamente apropiarse de más de 275.00 dólares de "retenciones laborales", informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

"El exedil junto a los exempleados Fernando Heriberto Portillo y Francisco José Rivera son procesados por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes", indicó la Fiscalía y señaló que el montó cuestionado asciende a 275.145,31 dólares.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos delitos supuestamente se cometieron durante el período del político al frente de la Alcaldía de San Salvador (2018-2021).

Anteriormente, la Fiscalía ha señalado que el dinero "debía ser pagado al Ministerio de Hacienda pero el exalcalde, su representante legal en ese momento y el tesorero de la Alcaldía retuvieron el dinero de manera ilegal".

Muyshondt, que gobernó San Salvador bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), enfrenta otro proceso por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar votos con las pandillas.

En junio de 2022, Muyshondt denunció que ha sufrido "maltrato" en la cárcel en la que guarda arresto provisional y señaló que en tres ocasiones ha estado "al borde de la muerte".

"Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama", dijo a periodistas el exlíder de derecha.